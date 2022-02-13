أحرز البرازيلي فابينيو هدفا في الشوط الأول، ليفوز ليفربول 1-صفر في ضيافة بيرنلي اليوم الأحد، ويواصل فريق المدرب يورغن كلوب ملاحقة مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

وكان بيرنلي الطرف الأفضل في البداية، وصنع عددا أكبر من الفرص، لكن ليفربول انتزع التقدم بواسطة فابينيو بعد ارتباك دفاعي وبعد ركلة ركنية قبل الاستراحة بـ5 دقائق.

وأرسل بيرنلي العديد من الكرات العالية في منطقة جزاء ليفربول، بحثا -على الأقل- عن التعادل الرابع على التوالي، لكنه لم يكن خطيرا في الشوط الثاني كما كان الحال قبل الاستراحة.

ودافع ليفربول بقوة، وكان الحارس أليسون يقظا، لينجح ليفربول في تحقيق فوزه السادس على التوالي في كل المسابقات.

وأصبح رصيد ليفربول 54 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن سيتي الذي خاض 25 مباراة.

ودفع بيرنلي، الذي فاز مرة واحدة هذا الموسم، ثمن إهدار الفرص؛ فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الأخير وبفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان، لكنه خاض مباراتين أقل من نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الـ17.

أداء خرافي 🧤

شباك نظيفة ⛔️ أليسون – الكبير – أليسون ✨ pic.twitter.com/xToV2dZRqC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 13, 2022

بيرنلي فريق صعب

وقال فابينيو "يكون من الصعب دائما اللعب هنا. بيرنلي ملعب صعب. أحيانا، ننسى لعب كرة القدم بعض الشيء، لأننا نريد القتال على الكرات الثانية المرتدة، لكن عندما كنا نستحوذ على الكرة على الأرض كنا نصنع الفرص".

وأضاف "لم نسجل الهدف الثاني، لكن أدينا عملا دفاعيا رائعا اليوم. حصلنا على 3 نقاط مهمة".

ودخل محمد صلاح وساديو ماني تشكيلة ليفربول الأساسية -لأول مرة منذ المشاركة في كأس الأمم الأفريقية- وهطلت الأمطار بغزارة من البداية، لكن ذلك لم يمنع بيرنلي من فرض تفوقه.

30: خطيرة! ترينت ينفذ ركلة حرة مثالية لتصل الكرة إلى ساديو داخل المنطقة ليسددها بقوة قبل أن يتصدى لها الحارس من مسافة قريبة للغاية! لنواصل العمل يا شباب 👊#بيرنلي_ليفربول 0 – 0 pic.twitter.com/dzFPe0NlAq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 13, 2022

وجاءت أول محاولة من بيرنلي عن طريق جوش براونهيل، حيث سدد كرة قوية أنقذها الحارس أليسون.

وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 21، ليصنع أول فرصة حيث سدد نابي كيتا كرة أنقذها الحارس نيك بوب، قبل أن يهدر المهاجم المنضم حديثا فاوت فيجهورست فرصة لصاحب الأرض من مكان خطير.

واستمر تفوق بيرنلي وصنع فرصة جديدة، لكن الحارس أليسون تدخل في الوقت المناسب للإمساك بالكرة قبل جاي رودريغيز.

وتوالت الفرص من الجانبين، وسدد ماني كرة نحو الحارس بوب، ثم أهدر فيجهورست فرصة جديدة لأصحاب الأرض بعد انفراد بالمرمى.

ودفع بيرنلي ثمن إهدار الفرص عندما قابل ماني ركلة ركنية من ترينت ألكسندر-أرنولد، ووصلت الكرة إلى فابينيو الذي حاول التسديد ثم تابع الكرة من مدى قريب، وسجل هدفه الخامس في كل المسابقات منذ بدء العام الجديد.

ونجح ليفربول في الحفاظ على النتيجة بدون تغيير، واستفاد من تألق الحارس أليسون وتدخله في أكثر من مناسبة في التوقيت المثالي.

وحصل البديل ديوغو جوتا على فرصة رائعة للتسجيل، بعد تمريرة صلاح لكنه تباطأ في التسديد ليهدر الفرصة.