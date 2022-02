شاهد- ميسي جديد قادم من الأرجنتين.. المسار ذاته والاسم نفسه ويحمل رقمه

نجم جديد يبزغ من الأرجنتين حاملا الاسم نفسه ورقم القميص ذاته، يأمل عشاق كرة القدم أن يكون خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فبين ميسي الياباني وآخر نمساوي وثالث إسباني، لم تقدم كرة القدم بعدُ لاعبا بمواصفات أو موهبة قائد منتخب "التانغو" البالغ من العمر 34 عاما ويقترب من خريف العمر الكروي.

ولم يصل مستوى أي لاعب إلى التوقعات التي تحدث عنها النقاد، ولكن "ميسي الأرجنتيني" لاعب شاب يمشي على المسار نفسه للنجم الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات.

𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝗡𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹'𝘀.

And like the most famous Messi to play at Newell's, he also wears the number 10 shirt.

Meet Joaquín Messi of the Newell's U20s. His dream is to play alongside his namesake Lionel at the Estadio Marcelo Bielsa.#Newells pic.twitter.com/O2BqkzWLX5

