كرة قدم

شاهد- ميسي جديد قادم من الأرجنتين.. المسار ذاته والاسم نفسه ويحمل رقمه

ميسي جديد قادم من الأرجنتين (Newell's Old Boys)
لا علاقة عائلية تربط خواكين بليونيل ميسي رغم حمله للقبه ذاته (مواقع التواصل)
13/2/2022

نجم جديد يبزغ من الأرجنتين حاملا الاسم نفسه ورقم القميص ذاته، يأمل عشاق كرة القدم أن يكون خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فبين ميسي الياباني وآخر نمساوي وثالث إسباني، لم تقدم كرة القدم بعدُ لاعبا بمواصفات أو موهبة قائد منتخب "التانغو" البالغ من العمر 34 عاما ويقترب من خريف العمر الكروي.

ولم يصل مستوى أي لاعب إلى التوقعات التي تحدث عنها النقاد، ولكن "ميسي الأرجنتيني" لاعب شاب يمشي على المسار نفسه للنجم الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات.

ومن اللافت أن اللاعب الجديد يحمل لقب نجم برشلونة السابق ذاته، واسمه خواكين ميسي، ويلعب في "نيولز أولد بويز"، وهو النادي نفسه الذي بدأ فيه ليونيل ميسي مسيرته الكروية في الأرجنتين.

ويرتدي خواكين أيضا القميص رقم 10.

واللاعب البالغ من العمر 19 عاما لا علاقة عائلية له بميسي رغم حمله للقبه ذاته.

ويقول خواكين "يسألني الكثير من الناس إن كانت هناك صلة قرابة تجمعني بميسي، إلا أن الأمر مجرد مصادفة، لأن القرية التي انحدر منها فيها 3 عائلات تحمل اللقب العائلي نفسه".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي