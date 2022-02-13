نيوكاسل يتقدم على حساب أستون فيلا وتوتنهام يواصل التراجع في البريميرليغ

واصل توتنهام التراجع بخسارته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتعثر 2-صفر أمام ضيفه ولفرهامبتون، في حين حافظ نيوكاسل يونايتد على تقدمه بالفوز 1-صفر على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد.

وسجل كيران تريبيير لاعب نيوكاسل هدفا للمباراة الثانية على التوالي، ليقود فريق المدرب إيدي هاو للفوز 1-صفر على أستون فيلا.

وأصبح رصيد نيوكاسل 21 نقطة من 23 مباراة ويحتل المركز 17 بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط. ويتقدم أستون فيلا بـ 6 نقاط على منافسه الفائز ويحتل المركز الـ11.

وحصل نيوكاسل على ركلة جزاء ألغيت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 33، بعد خطأ من كالوم تشيمبرز ضد جو ويلوك حيث تبين حدوث ذلك خارج منطقة الجزاء.

ونفذ تريبيير الركلة الحرة بنجاح من فوق حائط دفاع فيلا ليمنح أصحاب الأرض هدف التقدم المستحق.

وتحسن أداء أستون فيلا بعد الاستراحة، وهز المهاجم أولي واتكنز الشباك بضربة رأس بعد مرور ساعة من اللعب، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب التسلل.

ولم يصنع الفريقان المزيد من الفرص الخطيرة وسط دفاع قوي من نيوكاسل الذي خرج بالانتصار الثالث على التوالي، مواصلا سعيه للهروب من الهبوط.

توتنهام يتراجع

وفي مباراة أخرى، تلقى توتنهام خسارته الثالثة على التوالي في الدوري وتعثر 2-صفر أمام ضيفه ولفرهامبتون.

وبعد الخسارة 2-3 أمام ساوثامبتون بالجولة الماضية، كان توتنهام يحتاج بشدة إلى التعافي بسرعة لإنعاش آماله في المنافسة على دخول المربع الذهبي، لكنه ارتكب المزيد من الأخطاء الدفاعية.

وسجل راؤول خيمنيز الهدف الأول للفريق الزائر بعد 6 دقائق بسبب خطأ من هوجو لوريس حارس توتنهام، ثم أضاف لياندر ديندونكر الهدف الثاني بعد 12 دقيقة.

وحاول لوريس إصلاح الخطأ لاحقا، وأنقذ فرصة ليحرم ولفرهامبتون من تسجيل الهدف الثالث قبل الاستراحة.

وتحسن أداء توتنهام في الشوط الثاني، لكن أخطر فرصة جاءت عن طريق تسديدة هاري وينكس غيرت اتجاهها واصطدمت بالقائم.

واجتاز ولفرهامبتون منافسه توتنهام وتقدم إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن وستهام يونايتد رابع الترتيب الذي يلعب ضد ليستر سيتي اليوم أيضا.

وتراجع توتنهام إلى المركز الثامن برصيد 36 نقطة.