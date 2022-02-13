بعد خسارة بالميراس أمام تشلسي في نهائي مونديال الأندية.. قتيل وجرحى في اشتباكات بين مناصري الفريق البرازيلي

قتل أحد مشجعي فريق بالميراس البرازيلي بعد إطلاق النار عليه خارج ملعب النادي أمس السبت، وسط عنف اندلع بالشوارع بعد خسارة الفريق البرازيلي أمام تشلسي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتجمع آلاف المناصرين للفريق البرازيلي خارج ملعب "أليانز باركي" في ساو باولو لمشاهدة المباراة بوصفه تقليدا شعبيا.

وبعد انتهاء المباراة، اندلع اشتباك بين جماهير الفريق، تطوّر إلى إطلاق نار سقط -خلاله- قتيل يبلغ من العمر 35 عاما، بحسب وسائل إعلام محلية.

ورغم وجود عائلات وأطفال بين الجماهير التي كانت تمني النفس بفوز فريقها واستعادة اللقب لأميركا الجنوبية بعد 10 سنوات من فوز فريق كورنثيانس البرازيلي باللقب، تبادلت الجماهير الحجارة ومقذوفات أخرى.

وأوضح محقق في شرطة ساو باولو للصحفيين أن مشتبها فيه اعتقل في إطلاق النار، لافتا إلى أن 15 مشجعا آخرين أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة أو فيما بينهم.

وتغلب الفريق اللندني على بالميراس 2-1 في الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليفوز ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.