شاهد- اخترع نظرية "الدفاع من دون النظر".. جماهير مانشستر يونايتد تسخر من ماغواير أغلى مدافع بالعالم وتطالب ببيعه

انتقد مشجعو مانشستر يونايتد، مرة أخرى، قائد الفريق هاري ماغواير بعد أدائه الصادم ضد ساوثهامبتون، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض الإنجليزي الدولي لانتقادات شديدة الأسابيع الأخيرة بعد أن تزامن مستواه الفردي الضعيف مع مسيرة قاتمة بشكل خاص لـ "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

ولم يكن التعادل 1-1 مع "القديسين" مختلفا عن مسيرة الفريق "الأحمر" وقائده منذ فترة طويلة.

وقدم ساوثهامبتون أداء مميزا في ملعب "أولد ترافورد" واستمر مهاجم تشلسي المعار أرماند بروغا في ترك انطباع جاد.

وعانى ماغواير من خطورة اللاعب الألباني البالغ من العمر 20 عاما والذي راوغه بطريقة خرافية نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجلبت الكثير من الانتقادات للدولي الإنجليزي.

وحثت جماهير "الشياطين الحمر" المدرب المؤقت للفريق، رالف رانجنيك، على التخلي عن قلب الدفاع للمساعدة في تحسين حظوظ الفريق الساعي لتحقيق المركز الرابع هذا الموسم.

وقال أحد المشجعين: أريد حقا أن أرى ليندلوف (فيكتور) يحل بديلا لماغواير في قلب الدفاع لأن الأخير يرتكب الكثير من الأخطاء ولا يستحق أن يكون أساسيا.

ويشرح آخر: كان يُتوقع أن يراوغه بروغا ولكنه لم يكن فطنا بما فيه الكفاية، وكان بطيئًا جدًا في الاستدارة. لن نذهب إلى أي مكان مع هذا الرجل، فهو يمثل عائقًا للفريق بهذا الشكل.

Harry maguire – The art of defending pic.twitter.com/n0sl5TgS5K — Aaryan (@Thegoatedzone) February 13, 2022

وذهب أحد المشجعين المتحمسين إلى مستوى أعلى، وطالب مانشستر يونايتد ببيع ماغواير الذي دفع فيه 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار) لليستر سيتي لضم اللاعب عام 2019.

وغرد على تويتر "يجب بيعه.. لا فائدة من التشبث ببصيص أمل ونقول إنه جيد. فلنقلص خسائرنا ونمضي قدما".

كما سخر أحدهم من سرعة ماغواير، وغرد "جدتي تبلغ من العمر 102 عام أسرع من هاري ماغواير (28 عاما)".

وفاز اليونايتد مرتين فقط من آخر 6 مباريات بالدوري، تاركا أحد المشجعين ليقول ببساطة إن ماغواير يلخص وضع النادي في الوقت الحالي.

BREAKING: Harry Maguire has invented no-look defending. pic.twitter.com/edByOG5FoA — FootballFunnys (@FootballFunnnys) February 12, 2022

وقال أيضا "إنه أكبر نكتة في الدوري أسبوعا بعد أسبوع. لو قدم هذا المستوى مع أي فريق كبير آخر لأجلسه على دكة البدلاء ولكننا جعلناه قائداً".

كما منح عدد من المشجعين ماغواير براءة اختراع نظرية جديدة في كرة القدم وهي "الدفاع دون النظر" ضد ساوثهامبتون.

وانتشرت صورة هذا "الاختراع" كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، حيث بدا فيها ماغواير وكأنه كان يحاول تجربة إستراتيجية دفاعية جديدة.