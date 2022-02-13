وجه نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة نصيحة إلى مواطنه اللاعب محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بشأن المفاوضات الدائرة حاليا لتجديد عقده مع "الريدز" كاشفا عن رغبته كأي لاعب كبير في الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وقال أبو تريكة -خلال الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس"- إن "هناك مفاوضات (بين صلاح وليفربول) وعلى النادي أن يستجيب لطلبات نجمه (صلاح)" الذي اعتبره تريكة أفضل لاعب في العالم.

وكشف النجم المعتزل -الذي تربطه علاقة صداقة وطيدة مع صلاح منذ لعبا معا في صفوف المنتخب قبل نحو 10 سنوات- أن صلاح قال له إنه يفضل البقاء في ليفربول لكن الكرة في ملعب هذا النادي، في إشارة إلى أن الموافقة على طلباته المادية شرط تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2023.

وقال تريكة إن صلاح أفضل لاعب في العالم، وأصبح من أساطير ليفربول، وعلى النادي أن يستجيب لطلباته.

وأشار إلى رغبة صلاح السابقة مثل أي لاعب في الانتقال إلى ريال أو برشلونة، لكن وضعهما الحالي يجعله يفكر ألف مرة قبل الانتقال لأحدهما.

وضع #برشلونة وريال مدريد ليس الأفضل.. نجم المنتخب السابق محمد #أبوتريكة ينصح #صلاح بالاستمرار مع #ليفربول خصوصًا مع معاملة الجماهير له كأسطورة pic.twitter.com/bvuWqgwF29 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 13, 2022

وقد حقق ليفربول الفوز على بيرنلي 1-صفر مساء الأحد على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك صلاح منذ بداية المباراة، ورغم عدم تسجيله إلا أنه شكل خطورة كبيرة على منافسيه من خلال تمريراته الحاسمة واختراقاته.