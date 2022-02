شاهد- مشادات و4 بطاقات حمراء.. نهاية مثيرة لمباراة بورتو ولشبونة

شهدت مباراة فريقي بورتو وسبورتينغ لشبونة في قمة الأسبوع 22 بالدوري البرتغالي لكرة القدم إشهار الحكم 4 بطاقات حمراء بعد إطلاق صافرة النهاية، بسبب مشادات كلامية وعراك بالأيدي بين اللاعبين والطاقم الفني للفريقين.

ونشرت قناة "بي تي سبورت" (BT Sport) الرياضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الفوضى التي حدثت فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، التي كانت مثيرة بين الفريقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳

Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.

The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh

