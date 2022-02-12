شاهد- مشادات و4 بطاقات حمراء.. نهاية مثيرة لمباراة بورتو ولشبونة

شهدت مباراة فريقي بورتو وسبورتينغ لشبونة في قمة الأسبوع 22 بالدوري البرتغالي لكرة القدم إشهار الحكم 4 بطاقات حمراء بعد إطلاق صافرة النهاية، بسبب مشادات كلامية وعراك بالأيدي بين اللاعبين والطاقم الفني للفريقين.

ونشرت قناة "بي تي سبورت" (BT Sport) الرياضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الفوضى التي حدثت فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، التي كانت مثيرة بين الفريقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳 Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff. The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022

وعلقت القناة على الفيديو "5 دقائق من الفوضى المطلقة لنهاية مثيرة بين بورتو وسبورتينغ، وتلقى بيبي واحدة من 3 بطاقات حمراء على الأقل ظهرت بعد صافرة النهاية، إذ اندلعت المعركة بين اللاعبين والطاقم الفني للفريقين".

وتلقى لاعبان من بورتو ولاعبان من لشبونة البطاقات الحمراء المباشرة من حكم اللقاء، بسبب دخولهم في المشادات وتسببهم في المشاكل رغم نهاية المواجهة، ومحاولة الحكم إيقاف التوتر بين الطرفين.

وكانت المباراة أثناء سيرها شهدت العديد من البطاقات الملونة (10 صفراء، وواحدة حمراء) لكلا الفريقين؛ بسبب الإثارة الكبيرة التي كانت حاضرة بين الفريقين، والتي امتدت حتى بعد نهاية اللقاء.

ويتنافس الفريقان على صدارة ترتيب الدوري البرتغالي، حيث عزز بورتو بهذا التعادل صدارته برصيد 60 نقطة، متقدما على لشبونة صاحب المركز الثاني (54 نقطة).