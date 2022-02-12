مانشستر يونايتد يفشل في الفوز بملعبه على ساوثهامبتون في البريميرليغ

استمرت معاناة مانشستر يونايتد واكتفى بتعادل محبط 1-1 على أرضه مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، كما استمر صيام نجمه كريستيانو رونالدو عن التهديف للمباراة السادسة على التوالي.

وبدأ يونايتد المباراة بقوة في أولد ترافورد، وصنع عدة فرص للتسجيل قبل أن يقابل جيدون سانشو كرة عرضية منخفضة من ماركوس راشفورد ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 21، وهو أول هدف للاعب الإنجليزي مع ناديه في أولد ترافورد.

لكن كما حدث أمام بيرنلي في الجولة الماضية، تراجع أداء يونايتد عقب التسجيل، واهتزت شباكه بعد الاستراحة عن طريق الأسكتلندي الدولي تشي آدمز في الدقيقة 48.

وأهدر ساوثامبتون فرصتين خطيرتين وسط إحباط متزايد من المشجعين بعد التفريط مجددا في التقدم في النتيجة.

واعتقد رونالدو أنه سجل هدف الفوز ليونايتد في اللحظات الأخيرة، قبل إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وفشل الهداف المخضرم رونالدو في تسجيل أي هدف في آخر ست مباريات في كل المسابقات. وهذه أطول فترة لا يسجل فيها على مستوى الأندية منذ حدث ذلك في سبع مباريات بين ديسمبر كانون الأول 2008 ويناير كانون الثاني 2009.

وبقي يونايتد في المركز الخامس برصيد 40 نقطة من 24 مباراة، وبفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما استمر ساوثامبتون في المركز العاشر.

وعانى يونايتد في هز شباك المنافسين في الفترة الأخيرة، فقبل اللعب ضد ساوثامبتون سدد الفريق 70 كرة في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات لكنه لم يسجل سوى ثلاث مرات.

وكان رونالدو، العائد إلى التشكيلة الأساسية بعد الجلوس كبديل أمام بيرنلي، قريبا من التسجيل بعد مراوغة الحارس فريزر فورستر، لكن رومان بيرو نجح في إبعاد المحاولة.

ومرر برونو فرنانديز الكرة إلى راشفورد ثم أرسلها إلى سانشو ليهز الشباك ويمنح التقدم لأصحاب الأرض.

وبعد ذلك اقترب ستيوارت أرمسترونج مرتين من التسجيل للفريق الزائر كما حاول بيرو التسجيل لولا تألق الحارس ديفيد دي خيا.

وعقب الاستراحة، أدرك ساوثامبتون التعادل بواسطة آدمز ليصل إلى هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

ورغم الفوز 9-صفر على ساوثامبتون الموسم الماضي، لم يتمكن يونايتد من الوصول مجددا إلى الشباك او الخروج بالانتصار.

وتألق الحارس دي خيا في إبعاد محاولة من النشيط أرماندو برويا ليحافظ ليونايتد على نقطة التعادل.

ومع انتهاء المباراة، أطلق المشجعون صيحات الاستهجان مع فشل المدرب المؤقت رالف رانغنيك في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.