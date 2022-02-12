ثلاثية سترلينغ تقود مانشستر سيتي لفوز كبير على نوريتش في البريميرليغ

أحرز رحيم سترلينغ 3 أهداف ليقود مانشستر سيتي لتعزيز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، وذلك بالفوز خارج أرضه 4-صفر على نوريتش سيتي المتعثر اليوم السبت.

وهز هذا النجم الشباك في الشوط الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة 31، وأضاف فيل فودن الهدف الثاني بعد الاستراحة بقليل.

وجعل سترلينغ النتيجة 3-صفر بضربة رأس من مدى قريب، قبل أن يتابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه ويختتم الأهداف في اللحظات الأخيرة.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي 63 نقطة من 25 مباراة، ويأتي بعده ليفربول وله 51 نقطة من 23 مباراة.