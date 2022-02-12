شركة ألمانية تستعين بزيدان للتعاقد مع هالاند

يحظى الهداف النرويجي إرلينغ هالاند باهتمام أكبر الأندية في أوروبا، وتسعى أطراف مختلفة للاستفادة من خدماته، ولكل طريقته ووسيلته الخاصة.

وفي انتظار الفصل في مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام متزايد من أندية عدة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي؛ يدرس هالاند خلال هذه الفترة عددا من العروض بعيدا عن الجانب الرياضي.

وأنهى هداف بوروسيا دورتموند مطلع العام الحالي العقد الذي كان يربطه بشركة الملابس الرياضية "نايكي"، ويدرس حاليا عددا من العروض من شركات أخرى.

ووفقا لصحيفة "أس" (AS) الإسبانية، فقد قدمت شركة "أديداس" عرضا خاصا لهالاند، وجاء ذلك خلال اجتماع خاص بين اللاعب وممثلين عن الشركة الاثنين الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن شركة "أديداس" خصصت مفاجأة لهالاند خلال الاجتماع الذي حضره أيضا الفريق القانوني للاعب.

ووجد الهداف (21 عاما) في انتظاره النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المرتبط بدوره بعقد مع الشركة الألمانية.

واستمر الاجتماع ساعات طويلة، ولم يتبين بعد إن كانت "أديداس" نجحت في إقناع هالاند بالانضمام إلى قائمة النجوم الذين يمثلون علامة الشركة.

وتواجه "أديداس" منافسة شرسة من شركة "بوما" التي تسعى بدورها للتعاقد مع هالاند وتعزيز قائمة النجوم الذين يسوّقون لصورة الشركة، ومن بينهم البرازيلي نيمار.