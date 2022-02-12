سجل كليان مبابي هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من تمريرة لليونيل ميسي، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 1-صفر على ضيفه ستاد رين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء الجمعة.

ويتصدر باريس سان جيرمان (59 نقطة)، الذي يستضيف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 16 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي سيلعب على أرض ميتز المتعثر غدا الأحد.

وظل رين في المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

وكان رين على بُعد 3 دقائق فقط من أن يصبح ثاني فريق يقتنص نقاطا من باريس سان جيرمان في ملعبه بارك دي برينس هذا الموسم، لكنه أثناء الاندفاع للهجوم عاقبه صاحب الأرض بهجمة مرتدة سريعة.

ومرر ليونيل ميسي إلى مبابي الذي أطلق تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء استقرت في المرمى.

ومن تمريرة حاسمة لميسي أيضا، ارتطمت تسديدة للمهاجم الفرنسي بالقائم قبل الاستراحة بعدما بدلت اتجاهها وهزت الشباك منتصف الشوط الثاني لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR).

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كيليان مبابي يسجل ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ما هو رأيك؟ 🤔#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/WzEDpxtqOZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2022

هل يخطئ الـ"فار"؟

وتظهر الإعادات التلفزيونية والصور المحددة بالخط العرضي الذي يوضح التسلل من عدمه، أن مبابي لحظة تمرير الكرة إليه من ميسي، على خط واحد مع آخر ثاني مدافع، أي أنه ليس متسللا كما تنص المادة 11 من قانون كرة القدم (التسلل).

علما بأن الذراعين لا يدخلان في تقييم التسلل للمهاجمين، لأن اللاعب لا يستطيع أن يسجل بهما.

وكاد هذا الخطأ يحرم سان جيرمان من الفوز لولا هدف مبابي المتأخر.

والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يحتسب الفار مثل هذه الألعاب تسللا، رغم أن الصورة التي لا تكذب ولا تتجمل تقول عكس ذلك؟

والإجابة هنا مزدوجة، حيث يمكن أن يستغل نص المادة الذي يتحدث عن إمكانية التسلل حتى لو بمقدار مليمترات فقط، أو سوء التقدير والفلسفة التحكيمية التي يسقط فيها بعض الحكام.

والحقيقة أن نص التسلل حتى لو بالأنف ليس منصفا بالمرة، لأنه لا توجد -حتى الآن- أجهزة تحسم ذلك، وهو ما يترك التقدير لحكم الفار الذي قد يقع في الخطأ كما في هذه الحالة الواضحة!

حكم دولي سابق