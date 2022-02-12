تعادل المتصدر ريال مدريد بدون أهداف خارج ملعبه أمام فياريال اليوم السبت، ليتقلص الفارق في صراع القمة إلى أربع نقاط مع إشبيلية بالدوري الإسباني لكرة القدم.

كان أداء ريال بطيئا على غير العادة في الشوط الأول بينما هدد فياريال مرماه عدة مرات أبرزها عبر صمويل تشوكويزي.

وسدد مهاجم فياريال أرنوت دانجوما في القائم، قبل أن يتصدى حارس ريال تيبو كورتوا ببراعة لتسديدة ألبرتو مورينو على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 38 أثناء ضغط أصحاب الضيافة لافتتاح التسجيل.

وتحسن الزوار كثيرا بعد الاستراحة وسدد غاريث بيل، الذي شارك لأول مرة مع ريال منذ أغسطس/ آب، في العارضة قبل أن يُحرم هو وزميله فينيسيوس جونيور من فرصتين متتاليتين في ظل تألق الحارس خيرونيمو رولي.

وسدد البديل لوكا يوفيتش في العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدر ريال فوزا متأخرا بينما تابع البديل الآخر ناتشو الكرة وأبعدها سيرج أورييه قبل تجاوز خط المرمى.

ويملك ريال 54 نقطة بفارق أربع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني بعد 24 مباراة بينما يحتل فياريال المركز الخامس ولديه 36 نقطة.

ويأتي تعادل الريال المخيب قبل مواجهة قوية مرتقبة أمام باريس سان جيرمان، الثلاثاء القادم على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.