ريال مدريد يتعادل مع فياريال ويشعل صراع القمة في الليغا
تعادل المتصدر ريال مدريد بدون أهداف خارج ملعبه أمام فياريال اليوم السبت، ليتقلص الفارق في صراع القمة إلى أربع نقاط مع إشبيلية بالدوري الإسباني لكرة القدم.
كان أداء ريال بطيئا على غير العادة في الشوط الأول بينما هدد فياريال مرماه عدة مرات أبرزها عبر صمويل تشوكويزي.
وسدد مهاجم فياريال أرنوت دانجوما في القائم، قبل أن يتصدى حارس ريال تيبو كورتوا ببراعة لتسديدة ألبرتو مورينو على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 38 أثناء ضغط أصحاب الضيافة لافتتاح التسجيل.
⛔ العملاق المدريدي @thibautcourtois!
#VillarrealRealMadrid #LaLigaSantander pic.twitter.com/1ITWziElZC
— LaLiga (@LaLigaArab) February 12, 2022
وتحسن الزوار كثيرا بعد الاستراحة وسدد غاريث بيل، الذي شارك لأول مرة مع ريال منذ أغسطس/ آب، في العارضة قبل أن يُحرم هو وزميله فينيسيوس جونيور من فرصتين متتاليتين في ظل تألق الحارس خيرونيمو رولي.
وسدد البديل لوكا يوفيتش في العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدر ريال فوزا متأخرا بينما تابع البديل الآخر ناتشو الكرة وأبعدها سيرج أورييه قبل تجاوز خط المرمى.
📺"ريال مدريد" يُهدِر نقطتين ثمينتين في #LaLigaSantander و يتعادل مع "فياريال".
شاهد ملخص المباراة #VillarrealRealMadrid. pic.twitter.com/7uReCHnJSX
— LaLiga (@LaLigaArab) February 12, 2022
ويملك ريال 54 نقطة بفارق أربع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني بعد 24 مباراة بينما يحتل فياريال المركز الخامس ولديه 36 نقطة.
ويأتي تعادل الريال المخيب قبل مواجهة قوية مرتقبة أمام باريس سان جيرمان، الثلاثاء القادم على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.