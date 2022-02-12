حان وقت التغيير.. 3 شكاوى من الأهلي قبل ختام مشاركته بمونديال الأندية

رفع الأهلي المصري عدة نقاط في صورة شكاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تتعلق بمشاركته في كأس العالم للأندية التي تختتم فعالياتها اليوم السبت في أبو ظبي، أبرزها نظام البطولة الذي يصب في مصلحة بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

ويلتقي الأهلي -بطل أفريقيا- مع الهلال السعودي بطل آسيا على المركز الثالث اليوم، بينما يلعب تشلسي الإنجليزي بطل أوروبا مع بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في نهائي البطولة.

وخسر الأهلي 2-صفر أمام بالميراس عقب فوزه 1-صفر على مونتيري المكسيكي في الدور الأول، رغم غياب 9 من لاعبيه الدوليين لمشاركتهم مع منتخب مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا التي اختتمت

يوم الأحد الماضي في ياوندي الكاميرونية.

وذكر النادي الأهلي عبر موقعه على الإنترنت "طلب وفد برئاسة خالد مرتجي رئيس بعثة النادي إلى كأس العالم للأندية، من اللجنة المنظمة للبطولة أن ترفع للفيفا رسميا العديد من النقاط غير العادلة في تنظيم البطولة، بوصف الأهلي صاحب الرقم القياسي للمشاركة بالبطولة (7 مرات)".

وأضاف "أولى هذه النقاط تتعلق بنظام البطولة الذي يمنح بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية أفضلية بالمشاركة في نصف النهائي مباشرة، فيما يشارك بطلا أفريقيا وآسيا من الدور الأول، وهو أمر لا يحقق العدالة وينسف تكافؤ الفرص".

وتابع "تعرض الأهلي للظلم بفقدان 9 من لاعبيه الدوليين بسبب بدء منافسات كأس العالم للأندية خلال كأس أمم أفريقيا، وهو أمر لا يستطيع الفيفا القيام به حال إقامة بطولة أوروبا في نفس توقيت كأس العالم للأندية".

وانتقد بطل مصر أيضا استمرار إنذارات اللاعبين في الدور الأول في باقي مباريات البطولة، "في المقابل يشارك لاعبو بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية في قبل النهائي مباشرة دون حصول أي منهم على إنذارات سابقة، وكان يجب مراعاة ذلك بالنسبة للأندية التي تشارك في عدد مباريات أكثر وتبدأ مشوارها من الأدوار الأولى".