حان وقت التغيير.. 3 شكاوى من الأهلي قبل ختام مشاركته بمونديال الأندية

رفع الأهلي المصري عدة نقاط في صورة شكاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تتعلق بمشاركته في كأس العالم للأندية التي تختتم فعالياتها اليوم السبت في أبو ظبي، أبرزها نظام البطولة الذي يصب في مصلحة بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

ويلتقي الأهلي -بطل أفريقيا- مع الهلال السعودي بطل آسيا على المركز الثالث اليوم، بينما يلعب تشلسي الإنجليزي بطل أوروبا مع بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في نهائي البطولة.

وخسر الأهلي 2-صفر أمام بالميراس عقب فوزه 1-صفر على مونتيري المكسيكي في الدور الأول، رغم غياب 9 من لاعبيه الدوليين لمشاركتهم مع منتخب مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا التي اختتمت

يوم الأحد الماضي في ياوندي الكاميرونية.

