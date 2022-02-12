تشلسي يتوج بلقب كأس العالم للأندية على حساب بالميراس

توج فريق تشلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 2-1 على بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية للبطولة المقامة في الإمارات اليوم السبت.

وحسم الألماني كاي هافيرتس فوز بطل أوروبا بعد تسجيل ركلة جزاء في وقت قاتل بالدقيقة 117.

وكان روميلو لوكاكو منح تشلسي التقدم في الدقيقة 54، وبعد ذلك بـ10 دقائق أدرك رافائيل فيغا التعادل لبطل أميركا الجنوبية من ركلة جزاء.

وأكمل بالميراس المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لوان، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها فوز تشلسي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نال الأهلي المصري بطل أفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعد انتصاره 4-صفر على الهلال السعودي بطل آسيا.