الأهلي يكتسح الهلال ويحتفظ ببرونزية كأس العالم للأندية

حصد الأهلي بطل أفريقيا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي، بعد الفوز الكاسح 4-صفر على الهلال السعودي بطل آسيا، اليوم السبت.

وسجل المدافع ياسر إبراهيم هدفين للأهلي في الدقيقتين الثامنة و17، وبينهما نال ماثيو بيريرا لاعب الهلال بطاقة حمراء.

ولعب الهلال بـ9 لاعبين لأكثر من ساعة، بعد طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 28.

وجعل الأهلي -الذي خسر في قبل النهائي أمام بالميراس البرازيلي- النتيجة 3-صفر بواسطة أحمد عبد القادر قبل الاستراحة، ثم أضاف عمرو السولية الهدف الرابع بتسديدة قوية في الدقيقة 64.

وانتزع الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2006 و2021.

وسيلعب بالميراس ضد تشلسي بطل أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي في وقت لاحق اليوم السبت.