ذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن مهاجم ليفربول ساديو ماني سيطلق اسمه على ملعب جديد في مسقط رأسه سيديو، عقب قيادة السنغال للتتويج بلقبها الأول في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وكان ماني (29 عاما) من نجوم البطولة في الكاميرون وسجل ركلة الترجيح الأخيرة في الفوز على مصر في النهائي.

واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة دكار، يوم الاثنين، في انتظار الفريق البطل للاحتفال باللقب، بينما أهدى رئيس السنغال ماكي سال اللاعبين أموالا وقطعا من الأراضي ومنحهم أعلى وسام بالدولة.

وأبلغ عبد الله ديوب رئيس بلدية المدينة منصة ليرال "ماني شرف السنغال ومنطقة سيديو وكل ولاية كازامانس".

وأضاف "أود إطلاق اسم ساديو ماني على ملعب سيديو للتعبير عن تقدير كل أبناء المنطقة للرجل الذي جعل كل الإنسانية تعرف منطقتنا. يستحق ساديو ماني حقا هذه الهدية".

وتقع سيديو جنوب غرب السنغال ويقطنها أقل من 25 ألف شخص وذاع صيتها بعد تألق ماني في ليفربول ومنتخب السنغال. ومن المقرر أن يكتمل بناء الملعب الجديد الذي سيحمل اسمه في 2023.