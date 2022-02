أحرز اللاعب دومينيك هاتشينسون هدفًا استثنائيا فريدا من نوعه في كرة القدم، أدهش معلق المباراة والجمهور، عندما سدد كرة متقنة من على خط المرمى مرّت من فوق الحارس وسكنت الشباك، وهو ساقط على الأرض بالقرب من القائم.

وسجل هاتشينسون الهدف -الذي وصفته الجماهير بالنوع المختلف من الأهداف- لفريقه إيستبورن بورو في شباك مرمى ضيفه تونبريدج إنغلس، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء هدف اللاعب -المعار من نادي واتفورد الإنجليزي- بعد مجهود فردي منه، حين استلم كرة خارج منطقة الجزاء وركض بها نحو المرمى لتتم عرقلته من مدافعي المنافس، إلا أنه أصر على إكمال الهجمة حتى وهو ساقط على الأرض ليهيئها لنفسه ويسددها من وضعية صعبة وغير متوقعة.

وكان النادي قد علّق على هدف لاعبه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلا "لا نعلم كيف جاء الهدف، ولكننا في المستوى"، مضيفا "يا له من جهد منفرد رائع، ولم يستسلم هاتشينسون قط، إذ أبقى الكرة حية ومن أضيق الزوايا يرفع الكرة بطريقة ما فوق الحارس لتسكن الشباك!".

وعبّر مغردون عن اندهاشهم من تسجيل الهدف بهذه الطريقة، متسائلين عن الكيفية التي تمكّن من خلالها اللاعب من إحراز هدف جميل وهو ساقط وفي وضعية غير مريحة للتحكم بالكرة وتسديدها في الشباك بهذا الشكل المتقن.

وقال أحد المشجعين -الذين شاهدوا اللقاء من الملعب- معلقا على الفيديو عبر موقع تويتر "هدف غير واقعي! كنت في المباراة ولم أصدق ما شاهدته للتو".

What the hell. Great goal this! https://t.co/3cxGdSefLp

This is a different sort of goal scored 👏🏻 https://t.co/32GtvO8pMK

Puskas award needed for that first goal https://t.co/Q0uqOCgrvh

No, I don't know how he did it either!

Dom Hutchinson, on loan from Watford at Eastbourne Borough, scored with this ridiculous finish – now forever known as #TheHutchinscoop#WatfordFC https://t.co/1rQ1ke2F3e

— Michael (@TheMutedRecluse) February 10, 2022