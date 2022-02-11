تداولت حسابات وصفحات رياضية عبر منصات التواصل تصريحات منسوبة للنجم السنغالي ساديو ماني حول تشجيع البلدان العربية لمنتخب مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وقال ماني -بحسب التصريحات- "نحن كنا نعلم أن كل الجماهير العربية ستقف إلى جانب مصر، وهذا ربما يعود لكونها تحس بانتماء كبير، لكن نحن أيضا منتخب يلعب كرة قدم جميلة ومعظمنا مسلمون، أتمنى أن نجد فئة تقف إلى جانبنا".

ووفقا للبحث الذي أجرته وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة، فإن تلك التصريحات كاذبة وعارية تماما عن الصحة، ولم يدلِ ماني بأي شيء في هذا الصدد.

وبالعودة إلى تصريحات ماني الأصلية لقناة "كنال بلس" (+CANAL)، فإنه قال" كما تعلم، أنا وركلات الترجيح، إنها قصة طويلة، خاصة في المنتخب الوطني، لكن يمكن أن يحدث ذلك في كرة القدم".

وأضاف "أبلغ من العمر 29 عاما وتمنيت تلك البطولة، أعلم أنها كانت صعبة، لكن لم يكن لدي شك، حتى لو لم ننتصر ستستمر الحياة".

وأوضح ماني" لحسن الحظ ساعدنا الله، ولقد فزنا بكأس أمم أفريقيا، ونحن سعداء، وسأواصل تنفيذ ركلات الترجيح".

ووعد نجم نادي ليفربول زميله عبدو ديالو بأنه سيأخذه إلى ملهى ليلي، قائلا "سآخذك إلى باراموندي في دكار، أنا لست محبا للحفلات ولكن هذه المرة، سنذهب أنا وعبدو إلى هناك، سنحتفل وسنستمتع".