ليفربول يفوز على ليستر سيتي وأرسنال يهزم وولفرهامبتون في البريميرليغ

قاد البرتغالي دييغو جوتا، فريقه ليفربول إلى الفوز على ضيفه ليستر سيتي 2-صفر، مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ)، والتي شهدت فوز أرسنال على مضيفه وولفرهامبتون 1-صفر.

وسجل جوتا الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 34، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وحل محمد صلاح بديلا لفيرمينو في الدقيقة الـ60، وسط حفاوة كبيرة من جماهير الريدز في أول ظهور له منذ العودة من اللعب مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي احتلت مصر المركز الثاني فيها بعد السنغال.

وشكّل صلاح خطورة كبيرة على مرمى ليستر، وبدأت خطورته تظهر في الدقيقة 74 عندما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ وسدد كرة خطيرة حولها شمايكل حارس ليستر إلى ركلة ركنية.

وبعدها بدقيقتين فقط، خطف صلاح الكرة في منتصف الملعب وراوغ حتى دخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه ولكن الكرة اصطدمت بحارس المرمى.

وكانت أخطر هجمات صلاح، التسديدة الرائعة في الدقيقة 78 التي ارتطمت بالقائم الأيمن لشمايكل مع ضغط ليفربول على منافسه في الشوط الثاني.

صلاح يسدد على مرمى ليستر رغم عرقلة المدافع له (رويترز)

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، علما بأن ليفربول خاض 23 مباراة، فيما لعب سيتي 24 مباراة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 26 نقطة في المركز الـ12.

غابرييل بالزي الأزرق يسجل هدف أرسنال (غيتي)

فوز أرسنال

وفي المباراة الثانية، أرسنال – وولفرهامبتون، سجل المدافع البرازيلي غابرييل هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 25.

وشهدت المباراة تعرض البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب الأرسنال للطرد في الدقيقة 69، بعدما حصل على الإنذار الثاني في ظرف دقيقة واحدة بسبب تدخلات قوية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، الذي خاض 23 مباراة، ومبتعدا بفارق نقطة واحدة فقط خلف ويستهام صاحب المركز الرابع والذي خاض 24 مباراة، فيما لعب أرسنال 22 مباراة فقط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الثامن.