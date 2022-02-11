ردا على كلوب.. غوارديولا: مانشستر سيتي لا يضمن الفوز بلقب البريميرليغ

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الفارق الذي يفصله في الصدارة عن ليفربول أقرب مطارديه ليس كافيا لضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مضيفا أن فريقه ربما يحتاج إلى 95 أو 96 نقطة للفوز باللقب للمرة الثانية تواليا.

وينفرد سيتي بصدارة البريميرليغ برصيد 60 نقطة، وبفارق 9 نقاط على ليفربول بعد 24 مباراة، لكن غريمه قد يقلص الفارق إلى 6 نقاط إذا فاز بمباراته الناقصة.

وفي المقابل، قلل يورغن كلوب مدرب ليفربول أمس الخميس من فرص فريقه في اللحاق بمانشستر سيتي، مشيرا إلى أنه يرغب في مواصلة الانتصارات لعدم تمكن من خلفه من اللحاق به فقط وليس الضغط على سيتي.

وفيما يبدو أنه رد على تصريحات كلوب، قال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة نوريتش سيتي المهدد بالهبوط في الدوري يوم السبت "يتعين القتال للفوز بالدوري، وإذا أردنا تحقيق ذلك فعلينا أن نحصد أكبر عدد من النقاط".

وأضاف "الفارق مع ليفربول لا يعني شيئا. يجب أن نفوز كثيرا. يتعين أن نحصد أكثر من 90 نقطة، ربما 95 أو 96 نقطة لنصبح أبطالا".

وفي الموسم الماضي حسم سيتي اللقب برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 12 نقطة على جاره مانشستر يونايتد.