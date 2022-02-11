سجل عبد الرزاق حمد الله هدفا وتسبب في هدفين في شباك فريقه السابق النصر ليقود الاتحاد المتصدر إلى الفوز 3-صفر اليوم الجمعة، وقطع خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الغائب منذ 2009.

وتعاقد الاتحاد مع حمد الله في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في انتقال مجاني بعد فسخ عقده مع النصر الذي سجل معه أكثر من 100 هدف.

🎼 اخترلي مرمـى وأنا أسطـى عليه ⚽️💪#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/zKirh71yIB — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 11, 2022

وحقق الاتحاد فوزه العاشر على التوالي في المسابقة، وكرر انتصاره على غريمه بعد الفوز 3-1 في سبتمبر/أيلول الماضي.

ورفع الاتحاد (له مباراة مؤجلة) رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 7 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه.

الفرحة اللي كنت متوقعها وتنتظرها

حمدالله ما يخليها فخاطرك 💛🤷🏻#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/vJooO2Lsek — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 11, 2022

ويبقى النصر في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن القمة.

ونال المهاجم المغربي ركلة جزاء نفذها زميله البرازيلي رومارينيو بنجاح في الدقيقة السادسة.

وأضاف عبد العزيز البيشي الهدف الثاني بتسديدة جانبية رائعة بعد تمريرة حمد الله في الدقيقة الـ30.

وأطلق حمد الله رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة الـ68.