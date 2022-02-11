كرة قدم

حمد الله يقود الاتحاد المتصدر لفوز كبير على فريقه السابق النصر

حمد الله نادي الاتحاد المصدر: مواقع التواصل - الموقع الرسمي على تويتر لنادي الاتحاد الرابط: https://twitter.com/ittihad/status/1492220828158730241
حمد الله (يسار) يتلقى التهنئة من زملائه بالاتحاد (مواقع التواصل)
11/2/2022

سجل عبد الرزاق حمد الله هدفا وتسبب في هدفين في شباك فريقه السابق النصر ليقود الاتحاد المتصدر إلى الفوز 3-صفر اليوم الجمعة، وقطع خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الغائب منذ 2009.

وتعاقد الاتحاد مع حمد الله في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في انتقال مجاني بعد فسخ عقده مع النصر الذي سجل معه أكثر من 100 هدف.

وحقق الاتحاد فوزه العاشر على التوالي في المسابقة، وكرر انتصاره على غريمه بعد الفوز 3-1 في سبتمبر/أيلول الماضي.

ورفع الاتحاد (له مباراة مؤجلة) رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 7 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه.

ويبقى النصر في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن القمة.

ونال المهاجم المغربي ركلة جزاء نفذها زميله البرازيلي رومارينيو بنجاح في الدقيقة السادسة.

وأضاف عبد العزيز البيشي الهدف الثاني بتسديدة جانبية رائعة بعد تمريرة حمد الله في الدقيقة الـ30.

وأطلق حمد الله رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة الـ68.

 

المصدر : رويترز