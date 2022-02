بالفيديو- خلال احتفالات الفوز بكأس أمم أفريقيا.. ماني رفض مصافحة الرئيس السنغالي

ترك النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، رئيس بلاده محرجا بعد أن رفض مصافحته خلال حفل توزيع الأوسمة للاعبي منتخب "أسود التيرنغا" عقب فوزهم بكأس الأمم الأفريقية.

وسجل ماني ركلة الترجيح الأخيرة -الأحد الماضي- التي منحت الفوز للسنغال على مصر في المباراة النهائية والتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى.

وخلال حفل لتهنئة ماني وزملائه في السنغال، سلم الرئيس ماكي سال، اللاعب البالغ من العمر 29 عاما وساما رفيعا، وسط حشد كبير من المشجعين، وبينما مد "سال" يده لمصافحة ماني ابتعد الأخير واحتفل مع الجماهير.

Mane snubbing the president of Senegal’s handshake so he can do his celebration, I’ve seen it all now pic.twitter.com/svBY3jcb3c

