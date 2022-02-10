بالفيديو- خلال احتفالات الفوز بكأس أمم أفريقيا.. ماني رفض مصافحة الرئيس السنغالي

ترك النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، رئيس بلاده محرجا بعد أن رفض مصافحته خلال حفل توزيع الأوسمة للاعبي منتخب "أسود التيرنغا" عقب فوزهم بكأس الأمم الأفريقية.

وسجل ماني ركلة الترجيح الأخيرة -الأحد الماضي- التي منحت الفوز للسنغال على مصر في المباراة النهائية والتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى.

وخلال حفل لتهنئة ماني وزملائه في السنغال، سلم الرئيس ماكي سال، اللاعب البالغ من العمر 29 عاما وساما رفيعا، وسط حشد كبير من المشجعين، وبينما مد "سال" يده لمصافحة ماني ابتعد الأخير واحتفل مع الجماهير.

Mane snubbing the president of Senegal’s handshake so he can do his celebration, I’ve seen it all now pic.twitter.com/svBY3jcb3c — KJ (@kopite4ever1) February 8, 2022

وكرر ماني -الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة القارية- الاحتفال الشهير لزميله في "الليفر" روبرتو فيرمينو.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقطة وعلق أحدهم "أفضل جزء في الاحتفال هو تجاهل المصافحة وتكرار احتفال بوبي (فرمينو)".

وشهدت السنغال احتفالات صاخبة في جميع أنحاء البلاد احتفالا بفوز منتخب بلادها بالمونديال الأفريقي.

ويعرف ماني بتقليد احتفال زميله البرازيلي فرمينو، لأن الثنائي صديقان وعادة ما يمزحان مع بعضهما البعض داخل الملعب وخارجه.

Did Sadio copy Bobby? 👀🤣 📱 IG: sadiomaneofficiel pic.twitter.com/GmSuJs1quq — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2019

وفي 2019، سجل ماني ثنائية في فوز "الليفر" على تشلسي بكأس السوبر الأوروبي.

ورد فيرمينو على منشور لماني على "إنستغرام" جاء فيه "ساديو لا تنسخ احتفالي من فضلك". ليجيب ماني مازحا "الاحتفال مختلف عنك يا بوبي! سيكون هذا احتفالي الجديد بالموسم. لا تثبط عزيمتي".