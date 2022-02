معركة النجاة من الهبوط أكثر إثارة من التنافس على لقب البريميرليغ.. نيوكاسل يواصل التقدم وإيفرتون في خطر

عند انطلاق صافرة النهاية في المباراة التي فاز فيها نيوكاسل يونايتد 3-1 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء الماضي، انطلقت ولأول مرة منذ مدة طويلة احتفالات صاخبة في ملعب سانت جيمس وسط شعور عام بالارتياح وكأن سحابة سوداء في الأفق تبددت.

وجاءت هذه الفرحة الكبيرة بسبب خروج نيوكاسل -الذي انتقلت ملكيته إلى صندوق الثروة السيادي السعودي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- لأول مرة من منطقة الهبوط خلال الموسم الحالي.

This club. 🖤🤍

Thank you for your incredible support at St. James' Park this evening.

Howay the Lads. 👊 pic.twitter.com/WXKz8w1U0D

— Newcastle United FC (@NUFC) February 9, 2022