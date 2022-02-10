ميلان يسحق لاتسيو ويتأهل لمواجهة إنتر في قبل نهائي كأس إيطاليا

أحرز أوليفيه جيرو هدفين للمرة الثانية في 5 أيام ليقود ميلان للفوز 4-صفر على لاتسيو، الأربعاء، والتأهل لمواجهة غريمه إنتر ميلان في قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

ومنح رفائيل لياو التقدم لميلان، قبل أن يهز جيرو الشباك من مدى قريب مرتين في غضون 5 دقائق قرب نهاية الشوط الأول.

وتلقى لاتسيو ضربة قوية بخروج مهاجمه تشيرو إيموبيلي مصابا بعد الاستراحة، وأكمل فرانك كيسي مأساة فريق العاصمة بتسجيل الهدف الرابع.

وسيلعب ميلان ضد إنتر، الذي أخرج روما الثلاثاء، في مواجهتي ذهاب وإياب في 2 مارس/آذار و20 أبريل/نيسان.

ويلعب فيورنتينا ضد ضيفه أتلانتا، ويوفنتوس ضد ساسولو، فيما تبقى من الدور ربع النهائي اليوم الخميس.