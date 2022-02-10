وسّع مانشستر سيتي الفارق الذي يفصله في الصدارة عن أقرب مطارديه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 12 نقطة بفوز سهل 2-صفر على برنتفورد، الأربعاء.

وقام برنتفورد بعمل جيد لإبعاد خطورة سيتي في الشوط الأول وكاد أن يدخل الاستراحة في موقف جيد لكنه استقبل هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 سجله رياض محرز ليضع حامل اللقب في المقدمة.

ولم يواجه سيتي أي مشكلة أيضا بعد الاستراحة وحسم نتيجة المباراة في الدقيقة 68، بعد أن هز كيفن دي بروين الشباك مستفيدا من خطأ حارس برنتفورد.

وعزز سيتي سجله الخالي من الهزيمة إلى 14 مباراة في الدوري، ليوسع الفارق أكثر مع ليفربول الثاني الذي سيواجه ليستر سيتي اليوم الخميس.

ولعب سيتي 24 مباراة مقابل 22 لليفربول.

واستمرت معاناة برنتفورد بعدما تجرع الهزيمة الخامسة تواليا في الدوري ليقترب أكثر من منطقة الهبوط. ويحتل الفريق المركز الـ14 متقدما بفارق 6 نقاط ولعب مباراة، على نوريتش سيتي صاحب المركز الـ18.

ومنذ الخسارة 2-صفر أمام كريستال بالاس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتصر سيتي في آخر 6 مباريات على أرضه في الدوري، إذ سجل 22 هدفا واهتزت شباكه 4 مرات فقط.