يواصل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو تألقه في ثاني ظهور له مع أستون فيلا على ملعب الفريق "فيلا بارك"، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، بتسجيله هدفا وصناعة اثنين آخرين في شباك الضيف ليدز يونايتد، أمس الأربعاء.

وكان أستون فيلا متأخرا في نتيجة المباراة بهدف دون مقابل، حتى انتفض كوتينيو في الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء، بتسجيل هدف التعادل لفريقه، وقدم تمريرتين حاسمتين لزميله في الفريق جاكوب رامسي لتصبح النتيجة 3-1 للفيلانز في أقل من 15 دقيقة.

ورغم تألق لاعب الوسط البرازيلي ومساهمته في تقدم أستون فيلا، فإن ليدز عاد في النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3. ومنذ قدومه من نادي برشلونة الإسباني في الانتقالات الشتوية منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أسهم كوتينيو في تسجيل 4 أهداف (سجل 2 وصنع 2) في المباريات الثلاث التي خاضها مع أستون فيلا.

وقال الحساب الرسمي للبريميرليغ -على موقع تويتر- إن فيليب كوتينيو سادس لاعب في أستون فيلا يسجل في أول ظهورين له في الفيلا بارك، وهو أول لاعب يفعل ذلك منذ كارلتون كول أغسطس/آب 2004.

🇧🇷 Philippe Coutinho is the sixth @AVFCOfficial player to score in each of his first two #PL Villa Park appearances

👏 He's the first player to do so since Carlton Cole (August 2004)#AVLLEE pic.twitter.com/WY983mUdco

— Premier League (@premierleague) February 10, 2022