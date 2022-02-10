كرة القدم تنصف ليفاندوفسكي.. 4 جوائز دفعة واحدة

بات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ، أول لاعب على الإطلاق يفوز بأربع جوائز مقدمة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "آي إف إف إتش إس" (IFFHS) في عام واحد.

ونشر "ليفا" صورة له مع الجوائز الأربع، وعلق عليها "إنه لشرف كبير، شكرًا جزيلا لكم جميعًا على مرافقتكم لي في مغامرة كرة القدم الخاصة بي".

والجوائز التي فاز بها قائد منتخب بولندا عن عام 2021:

أفضل لاعب في العالم عام 2021 (فاز بها للمرة الثانية تواليا).

أفضل هداف دولي في العالم عام 2021.

أفضل هداف في الدوريات الكبرى عام 2021.

أفضل هداف في العالم لعام 2021.

ووفق القائمة التي كان قد أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء على موقعه الإلكتروني، فإن ليفاندوفسكي جاء في المركز الأول بـ150 نقطة، متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه ميسي (105) وجورجينيو (40 نقطة).

والاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات الكرة منظمة رياضية مستقلة لا علاقة لها بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، وتنحصر مهمة هذا الاتحاد في جمع وتقديم إحصائيات وتاريخ كرة القدم على كافة الأصعدة والبطولات سواء دوريات محلية في مختلف دول العالم، أم بطولات قارية أو دولية.