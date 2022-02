شاهد.. إحدى أسوأ ركلات الجزاء على الإطلاق

حين يسدد نجم كالعاجي ويلفريد زاها هداف كريستال بالاس ركلة جزاء بهذا الأسلوب في تعادل فريقه نوريتش سيتي بالبريميرليغ، لا بد من أن يصفها أحد المشجعين بأنها "إحدى أسوأ الركلات التي قد تراها على الإطلاق".

وأحرز الجناح العاجي هدف التعادل لبالاس في شباك نوريتش في الدقيقة الـ 60، قبل أن يتقدم لينفذ ركلة الجزاء بعد ذلك بدقائق بطريقة كارثية.

وسدد فيها اللاعب البالغ من العمر 29 عاما ركلة الجزاء، بعيدة أكثر من متر عن مرمى أنغوس جن حارس نوريتش، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل للسخرية من الطريقة التي سدد بها زاها.

Couldn't have happened to a more deserving person. One of the worst penalties I've seen in my life. Absolute cunt Zaha pic.twitter.com/9cq2gRfxlb

— B G (@BG__85) February 9, 2022