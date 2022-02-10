تعرف على شرط حضور كأس العالم في قطر.. بطاقة "هيّا" الحل السحري بمونديال 2022

الدوحة- حلم حضور مباريات مونديال قطر 2022 يراود الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، والذين تقدموا بأكثر من 17 مليون طلب للحصول على تذاكر خلال مرحلة المبيعات الأولى التي استمرت على مدى 20 يوما فقط.

وبحلول 8 مارس/آذار المقبل ستكون جماهير كرة القدم على موعد مع بداية الحلم واستخراج بطاقة "هيّا" التي تعتبر بمثابة تصريح الدخول إلى دولة قطر، وكذلك دخول الملاعب الثمانية للمونديال، وأيضا التنقل بها مجانا في وسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات والمترو والترام.

كيف تحصل على بطاقة هيّا؟

استخراج بطاقة "هيّا" مسؤولية الحكومة القطرية، ويحتاج فقط إلى بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول إذا كنت قطريا أو مقيما في الدولة، أو جواز سفر ساري المفعول إذا كنت من المشجعين القادمين من خارج قطر، وذلك بجانب رقم تذكرة تم شراؤها.

ولشراء تذكرة يجب على المتقدمين تقديم معلومات شخصية، وهي: الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، الجنسية، رقم الجواز أو البطاقة القطرية، بلد الإقامة، عنوان السكن، بيانات الاتصال (البريد الإلكتروني، رقم الجوال، ورقم الهاتف الثابت)، واللغة المختارة.

بطاقة "هيّا" ستكون متاحة لكل مشجع فور قبول طلبه من الحكومة القطرية كبطاقة رقمية على تطبيق "هيّا" أو كبطاقة فعلية يمكن الحصول عليها لاحقا، وستتيح هذه البطاقة لحاملها دخول دولة قطر عدة مرات شريطة أن يحمل جواز سفر ساري المفعول ومعترفا به من قبل الدولة.

ولن يكون حامل البطاقة مطالبا بإظهار احتراز التطبيق الرسمي لتتبع مخالطي كوفيد-19 في دولة قطر، خاصة أن السلطات المحلية ستعمل على وضع قواعد وبروتوكولات صحية من أجل ضمان تجربة آمنة والحفاظ على سلامة كل من سيحضر المونديال، كما سيكون على كل الحاضرين اتباع إرشادات السفر التي تصدرها الدولة.

كما أنه من أجل محاولة الحد من الإصابة بالأمراض المعدية (كوفيد-19) يمكن للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) أن يفرض قواعد وبروتوكولات على حاملي التذاكر تمنعهم من حضور المباريات إذا لم يوافقوا عليها ويلتزموا بها، وسيعلم مركز تذاكر فيفا كل حاملي التذاكر عبر البريد الإلكتروني بأي قواعد وبروتوكولات يتم سنها في هذا الإطار.

وبعد انتهاء مرحلة المبيعات الأولى لمونديال قطر وتقديم أكثر من 17 مليون طلب تذكرة فإن جميع الطلبات ستكون معلقة من قبل شركة تذاكر فيفا، حيث تقوم الشركة حاليا بمقارنة الطلبات المقدمة مع منتجات التذاكر المتاحة للمباراة أو للفئة والمعروضة للسوق المحلي أو الدولي.

وفي حال زيادة الطلبات عن المعروض -وهو ما تؤكده أرقام الطلبات حاليا- فستقوم شركة تذاكر فيفا بإجراء سحب اختيار عشوائي بالطريقة التي تراها مناسبة، لتحديد المتقدمين الذين تم تخصيص تذاكر لهم، بما في ذلك عن طريق حجز نسبة معينة من التذاكر للتخصيص العشوائي بين فئات معينة من المتقدمين والأسواق (على سبيل المثال بناء على بلد إقامة المتقدمين)، وتكون قراراتها نهائية في كل ما يتعلق بسحب الاختيار العشوائي.

إما إذا لم يتم تتجاوز الطلبات على التذاكر الكمية المعروضة فسيتم تخصيص التذاكر ذات الصلة لمقدمي الطلبات المعنيين مع مراعاة السداد الكامل، لكن هذا الأمر بات مستحيلا في ظل تجاوز عدد الطلبات أكثر من 17 مليون طلب تذكرة.

وبعد إجراء عميات السحب العشوائي سيقوم مركز تذاكر فيفا بإخطار المتقدمين للحصول على التذاكر عبر البريد الإلكتروني بنتيجة طلبات التذاكر الخاصة بهم اعتبارا من 8 مارس/آذار المقبل.

يمكن أن يكون كل طلب تذكرة ناجحا كليا مع تخصيص جميع التذاكر المطلوبة أو ناجحا جزئيا مع تخصيص جزء فقط من التذاكر أو غير ناجح بدون تخصيص أي من التذاكر، حيث سيتم إخطار جميع المتقدمين -سواء أكانت طلباتهم ناجحة كليا أو جزئيا أو غير ناجحة- بنتيجة طلباتهم عبر البريد الإلكتروني.

وإذا كان طلب التذكرة ناجحا أو ناجحا جزئيا فستحتوي رسالة البريد الإلكتروني أيضا على مزيد من المعلومات حول الدفع، بما في ذلك الخطوات التي يجب اتباعها والموعد النهائي لدفع ثمن التذاكر المخصصة لك.

أما غير المحظوظين الذين لن يقع عليهم السحب العشوائي أو من لم يتقدموا بطلبات في المرحلة الأولى من المبيعات فستكون أمامهم الفرصة لشراء التذاكر مباشرة خلال المرحلتين الثانية والثالثة، الثانية وهي مرحلة مبيعات "من يأتي أولا يشتري أولا"، وتنطلق بعد إجراء قرعة المونديال نهاية مارس/آذار المقبل، والثالثة هي مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة "من يأتي أولا يشتري أولا".

وتستضيف دولة قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.