تصنيف الفيفا: السنغال في صدارة منتخبات أفريقيا ومصر تتقدم والجزائر تتراجع

حافظ منتخب بلجيكا على موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.

وتقدم المنتخب السنغالي للمركز 18 في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وصعد منتخب السنغال -الذي يتصدر تصنيف المنتخبات الأفريقية- من المركز 20 إلى المركز 18 عقب فوزه بركلات الترجيح على نظيره المصري في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون الأحد الماضي.

🇧🇪 Belgium still top 🥇

🇸🇳 Senegal and Canada make big gains 🇨🇦

📈 Check out the other climbers in the first #FIFARanking of 2022 👇https://t.co/oNwQTScIBB pic.twitter.com/479K7HpSYe

— FIFA.com (@FIFAcom) February 10, 2022