تصنيف الفيفا: السنغال في صدارة منتخبات أفريقيا ومصر تتقدم والجزائر تتراجع

حافظ منتخب بلجيكا على موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.

وتقدم المنتخب السنغالي للمركز 18 في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وصعد منتخب السنغال -الذي يتصدر تصنيف المنتخبات الأفريقية- من المركز 20 إلى المركز 18 عقب فوزه بركلات الترجيح على نظيره المصري في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون الأحد الماضي.

🇧🇪 Belgium still top 🥇

🇸🇳 Senegal and Canada make big gains 🇨🇦

📈 Check out the other climbers in the first #FIFARanking of 2022 👇https://t.co/oNwQTScIBB pic.twitter.com/479K7HpSYe — FIFA.com (@FIFAcom) February 10, 2022

وقفز المنتخب المصري 11 مركزا، ليتقدم للمركز 34 عالميا والثاني عربيا والرابع أفريقيا.

كما تقدم منتخب المغرب 4 مراكز في التصنيف، ليحتل المركز 24 عالميا والأول عربيا والثاني أفريقيا.

وكان التراجع الأكبر من نصيب منتخب الجزائر، الذي خرج من دور المجموعات في كأس أفريقيا، إذ احتل المركز 43 عالميا (كان يشغل المركز 29 في التصنيف الماضي) والرابع عربيا والسابع أفريقيا.

وجاء ترتيب المنتخبات الأفريقية العشرة الأوائل على النحو التالي:

السنغال (18 عالميا) المغرب (24 عالميا) نيجيريا (32 عالميا) مصر (34 عالميا) تونس (36 عالميا) الكاميرون (38 عالميا) الجزائر (43 عالميا) مالي (48 عالميا) ساحل العاج (51 عالميا) بوركينا فاسو (56 عالميا)

أما ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل في التصنيف العالمي: