العنصرية أم ركل قطة؟.. سجال جديد في البريمرليغ بعد عقوبات قاسية على الفرنسي زوما لاعب ويستهام

تساءل الجامايكي ميكائيل أنطونيو مهاجم ويستهام عن سبب الدعوات لطرد زميله الفرنسي كورت زوما لركله وصفع قطة، في وقت لا يزال يُسمح للاعبي كرة القدم المدانين بالعنصرية باللعب بشكل طبيعي.

وواجه زوما رد فعل عنيفًا وعقوبات قاسية بعد انتشار فيديو له يركل قطته في قصره، وأشار أنطونيو -في حديثه للمراسلين خارج ملعب تدريب ويستهام- إلى أن رد فعل الجمهور كان شديدًا للغاية ضد زوما.

وشكك أنطونيو -اليوم- في مدى عدالة رد الفعل العام، متسائلاً عن سبب عدم مواجهة بعض لاعبي كرة القدم الذين أدينوا بالعنصرية بدعوات مماثلة للطرد من فرقهم وفقدان مصادر رزقهم.

وعندما سئل أنطونيو عن تصرفات زوما، كان جوابه: هل تعتقد أن ما فعله أسوأ من العنصرية؟

وتابع "لا أتغاضى عن أي شيء قام به ولا أتفق مع أي شيء فعله على الإطلاق. لكن هناك أشخاصا أدينوا في المحكمة بتهمة العنصرية ولعبوا بعد ذلك. لقد عوقبوا، وحُرموا من 8 مباريات أو شيء من هذا القبيل. لكن الناس الآن يطالبون بطرد زوما، عليّ فقط أن أطرح هذا السؤال على الجميع: هل ما فعله أسوأ مما فعله الذين أدينوا بالعنصرية؟".

Michail Antonio has given a powerful response when asked about the situation at West Ham with Kurt Zouma. pic.twitter.com/epXxAkkfLU — Football Daily (@footballdaily) February 10, 2022

وكانت رعاية قطتي زوما انتقلت إلى إحدى جمعيات الرفق بالحيوان بعد ظهور مقطع فيديو للاعب، كما قالت شركة فيتاليتي (Vitality) إنها علقت شراكتها مع النادي اللندني وألغت أديداس (Adidas) رعايتها لزوما.

وأظهر الفيديو، الذي صوره إيوان شقيق زوما وانتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مدافع ويستهام وهو يُسقط القطة ويركلها على الأرض. وشوهد أيضا يصفع الحيوان ويقذفه بحذاء قبل أن يطارده في المنزل.

As a cat owner, Kurt Zouma’s abuse of his pet has made me feel physically sick tonight.

How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs?

He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR — Dan Wootton (@danwootton) February 7, 2022

وقال ويستهام إن زوما تم تغريمه "بأقصى مبلغ ممكن" وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الغرامة كانت راتب أسبوعين (340 ألف دولار). ووافق المدافع البالغ 27 عاما على الغرامة التي سيتم التبرع بها لجمعيات الرفق بالحيوان.

لكن شركة فيتاليتي الراعية لويستهام قالت إنها ستعلق -"بأثر فوري"- رعايتها لويستهام البالغة 680 ألف دولار. وقالت "نشعر بخيبة أمل كبيرة من الحكم الذي أصدره النادي ردا على هذه الواقعة".

بدورها أكدت شركة إكسبرينس كيسيمي (Experience Kissimmee) -أحد رعاة ويستهام أيضا- إنها تدرس شراكتها مع النادي بعد مشاركة زوما في المباراة التي انتهت بالفوز بهدف نظيف على واتفورد أول أمس الثلاثاء.

وأضافت شركة السياحة -التي تتخذ من فلوريدا مقرا- إنها "محبطة" من مشاركة زوما في المباراة رغم الإدانة الواسعة لأفعاله.

وقالت أديداس العملاقة للملابس الرياضية في بيان "لقد انتهينا من تحقيقنا ويمكننا أن نؤكد أن زوما لم يعد رياضيا متعاقدا مع الشركة".

ومن جانب آخر، وقع أكثر من 200 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت لمقاضاة زوما ومحاكمته.

وتحدثت صحف بريطانية أن زوما سيشارك في مواجهة فريقه ضد ليستر سيتي، إذا تبين أن القطة لم تتعرض لأي إصابات خلال ركلها وضربها من اللاعب.

ودافع ديفيد مويز مدرب ويستهام عن قرار إشراك زوما على الرغم من خيبة أمله إزاء تصرفات لاعبه، ووصف نفسه بأنه عاشق للحيوانات.

وقال المدرب "كانت مهمتي محاولة قيادة ويستهام للفوز، وإشراك أفضل فريق من أجل تحقيق ذلك".

واعتذر زوما وشقيقه إيوان أمس الأول. وقالت شرطة إسيكس إنها تحقق في الواقعة.

وتعرض زوما -الذي تقدم بالاعتذار عما بدر منه بهذه الواقعة- لصيحات استهجان من بعض المشجعين -أول أمس- في مواجهة واتفورد.

إلى ذلك، قُدمت شكوى قضائية في باريس أمام المدعي العام ضد اللاعب من قبل محامين يعملون لصالح مؤسسة "30 مليون صديق" (La Fondation 30 Millions d’Amis) وهي أكبر مجموعة للدفاع عن حقوق الحيوان في فرنسا.

ووفقا للمادة "113-6" من قانون العقوبات الفرنسي، يمكن مقاضاة المواطن بسبب ارتكاب أفعال إجرامية خارج البلاد.

وقدمت قوانين جديدة صارمة لحماية الحيوانات في فرنسا عام 2021، مما يعني أن "إساءة معاملة الحيوانات" يُعاقب عليها الآن بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات مع دفع غرامة تقدر بنحو 59 ألف يورو.

وقد أدان كبار السياسيين الفرنسيين فعل زوما -المتحدر من مدينة ليون- ودعوا إلى طرده من المنتخب.

يذكر أن ويستهام صعد بعد الفوز الأخير إلى المركز الرابع في الدوري، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد. وقد أعلن النادي أنه سيتعامل مع الواقعة داخليا، ولن يتغاضى بأي حال عن القسوة تجاه الحيوانات.