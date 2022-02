العنصرية أم ركل قطة؟.. سجال جديد في البريمرليغ بعد عقوبات قاسية على الفرنسي زوما لاعب ويستهام

تساءل الجامايكي ميكائيل أنطونيو مهاجم ويستهام عن سبب الدعوات لطرد زميله الفرنسي كورت زوما لركله وصفع قطة، في وقت لا يزال يُسمح للاعبي كرة القدم المدانين بالعنصرية باللعب بشكل طبيعي.

وواجه زوما رد فعل عنيفًا وعقوبات قاسية بعد انتشار فيديو له يركل قطته في قصره، وأشار أنطونيو -في حديثه للمراسلين خارج ملعب تدريب ويستهام- إلى أن رد فعل الجمهور كان شديدًا للغاية ضد زوما.

وشكك أنطونيو -اليوم- في مدى عدالة رد الفعل العام، متسائلاً عن سبب عدم مواجهة بعض لاعبي كرة القدم الذين أدينوا بالعنصرية بدعوات مماثلة للطرد من فرقهم وفقدان مصادر رزقهم.

وعندما سئل أنطونيو عن تصرفات زوما، كان جوابه: هل تعتقد أن ما فعله أسوأ من العنصرية؟

وتابع "لا أتغاضى عن أي شيء قام به ولا أتفق مع أي شيء فعله على الإطلاق. لكن هناك أشخاصا أدينوا في المحكمة بتهمة العنصرية ولعبوا بعد ذلك. لقد عوقبوا، وحُرموا من 8 مباريات أو شيء من هذا القبيل. لكن الناس الآن يطالبون بطرد زوما، عليّ فقط أن أطرح هذا السؤال على الجميع: هل ما فعله أسوأ مما فعله الذين أدينوا بالعنصرية؟".

Michail Antonio has given a powerful response when asked about the situation at West Ham with Kurt Zouma. pic.twitter.com/epXxAkkfLU

وكانت رعاية قطتي زوما انتقلت إلى إحدى جمعيات الرفق بالحيوان بعد ظهور مقطع فيديو للاعب، كما قالت شركة فيتاليتي (Vitality) إنها علقت شراكتها مع النادي اللندني وألغت أديداس (Adidas) رعايتها لزوما.

وأظهر الفيديو، الذي صوره إيوان شقيق زوما وانتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مدافع ويستهام وهو يُسقط القطة ويركلها على الأرض. وشوهد أيضا يصفع الحيوان ويقذفه بحذاء قبل أن يطارده في المنزل.

As a cat owner, Kurt Zouma’s abuse of his pet has made me feel physically sick tonight.

How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs?

He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR

— Dan Wootton (@danwootton) February 7, 2022