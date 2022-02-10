الجزائر تؤكد إقامة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2023 على ملاعبها

نفى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة اليوم الخميس تقارير إعلامية عن تنظيم ساحل العاج بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2023 بدلا من الجزائر التي نالت شرف استضافتها في وقت سابق.

وقال عمارة للتلفزيون الجزائري إن البطولة ستقام في موعدها مطلع العام المقبل، مضيفا أن كل ما تداولته وسائل الإعلام في ساحل العاج "عار تماما عن الصحة، وإشاعات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، والدولة الجزائرية تسهر على تنظيم الموعد الأفريقي في وقته".

وقال الاتحاد الجزائري في بيان على موقعه "يود الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يشير إلى أن النسخة السابعة من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين ستقام بالفعل في الجزائر في الفترة من 8 إلى 31 يناير 2023".

وستنظم ساحل العاج بالفعل كأس أمم أفريقيا 2023 بعد تغيير موعد إقامة البطولة التقليدي ليصبح في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بدلا من يناير/كانون الثاني.