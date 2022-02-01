137 ألف يورو يوميا.. تفاصيل الراتب المزعوم لمبابي مع ريال مدريد

منذ أمس والشائعات والتقارير الإعلامية تتحدث عن أن النجم الفرنسي كليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، وافق على الانضمام -مجانا- إلى ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

ولم تتوقف التسريبات هنا بل ذهبت إلى حد تحديد الراتب والذي يصل 50 مليون يورو سنويا قبل خصم الضرائب، وفي حال صدقت التقارير وفي مقدمتها تقرير صحيفة "بيلد" الألمانية (Bild) فإن مبابي سيتقاضى:

50 مليون يورو سنويا

4 ملايين و200 ألف يورو شهريا

961 ألف يورو أسبوعيا

137 ألف يورو يوميا

نحو 8 آلاف يورو في الساعة

96 يورو في الدقيقة

2 يورو في الثانية

ولم يصدر تأكيد بعد لصحة تقرير الصحيفة سواء من النادي الإسباني أو من النجم الفرنسي (23 عاما) الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

ويلتقي الفريق الباريسي وريال مدريد في باريس يوم 15 الشهر المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وستقام مباراة الإياب في التاسع من مارس/آذار المقبل في مدريد.

ويلعب مبابي منذ 2017 في صفوف سان جيرمان، وكان آنذاك انضم بطريق الإعارة من موناكو، وذلك قبل أن يشتريه نادي العاصمة الفرنسية مقابل 120 مليون يورو.

ورفض الفريق الباريسي عرضين من "الملكي" لضم مبابي، ووصل ثاني العروض إلى 185 مليون يورو.