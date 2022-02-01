هل يلعب أوباميانغ مجانا مع برشلونة؟

ظهر المهاجم الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ في تدريبات برشلونة، اليوم الثلاثاء، قبل الإعلان بشكل رسمي عن انتقاله للنادي الكتالوني في صفقة انتقال حر قادما من أرسنال.

ووصل أوباميانغ (32 عاما) القائد السابق لأرسنال، إلى إسبانيا أمس، وسط تكهنات حول اقترابه من الإعارة إلى برشلونة، لكن فترة الانتقالات الشتوية انتهت دون انتقال اللاعب رسميا للفريق.

اوباميانغ يتدرب مع زملائه في البارسا صباح اليوم pic.twitter.com/1N2ZC12hFG — InCampNou (@InCampNou) February 1, 2022

وغادر أوباميانغ كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون مبكرا لأسباب صحية، علما بأنه لم يخض أي مباراة مع أرسنال منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي لأسباب انضباطية.

وقد ارتبط اسم اللاعب بصفقة إعارة محتملة إلى برشلونة وعدة أندية أوروبية أخرى، وأيضا شرق أوسطية، فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آي ميديا" (BIMEDIA) فإن المحادثات تطورت أمس، ويستعد النجم الغابوني للانتقال إلى برشلونة بصفقة انتقال حر، لكن لم يصدر أعلان بشكل رسمي سواء من جانب "المدفعجية" أو برشلونة حتى الآن.

وقال خوان لابورتا رئيس "البرسا" اليوم "الوثائق الخاصة بأوباميانغ سجلت قبل دقيقة واحدة من منتصف ليلة أمس".

وحده والد اللاعب خرج عبر حسابه في إنستغرام للإعلان عن انضمام نجله للبرسا.

وتحدثت تقارير صحفية أن "أوبا" -الذي وصل برشلونة مع كتاب استغنائه من أرسنال- سيوقع عقدا مع "البرسا" لموسم ونصف الموسم، ويخفض راتبه لدرجة أنه سيلعب مجانا على أن يستعيد بعضا من أجره الموسم المقبل.

توقيع العقود بين اوبا وادارة البارسا في مكاتب الادارة … 👍 pic.twitter.com/ghnSHpbdxQ — InCampNou (@InCampNou) January 31, 2022

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن أوباميانغ -الذي كان يتقاضى نحو 400 ألف يورو أسبوعيا- وافق على راتب أسبوعي يصل إلى 5 آلاف يورو فقط حتى نهاية الموسم الحالي.