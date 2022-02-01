نجوت من الموت والله طلب مني إنهاء المباراة.. سيكازوي يتحدث عن "فضيحة" مباراة تونس ومالي بأمم أفريقيا

عاد الحكم الزامبي جاني سيكازوي إلى الظروف التي أحاطت بمباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا، وبرر قراراته الغريبة التي أنهى بها الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت مباراة تونس ومالي في 12 يناير/كانون الثاني الماضي ما وُصف بأنه "كارثة تحكيمية" كان بطلها سيكازوي، إذ قرر بشكل مفاجئ إنهاء المباراة في الدقيقة 85، قبل أن يقرر استكمال اللقاء بعد اعتراض الطاقم الفني لمنتخب تونس.

وكرر سيكازوي الأمر ذاته مجددا، بعدما أنهى المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ10 ثوان، معلنا فوز مالي 1-صفر، من دون أن يعلن الوقت المحتسب بدل الضائع، رغم توقف اللقاء عدة دقائق لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وإجراء المنتخبين العديد من التبديلات واستفادتهما من وقت مستقطع لشرب الماء بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

وتحدث سيكازوي عن الأجواء التي جرت فيها المباراة، وقال إنه نجا من الموت، وكان قريبا من الدخول في غيبوبة لو لم يطلق صافرة النهاية.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" (BBC) "كنت محظوظا لأنني لم أدخل في غيبوبة، كان من الممكن أن تكون قصة مختلفة تماما، أعتقد أن الله طلب مني إنهاء المباراة. لقد أنقذني".

وأضاف "كان الطقس حارا جدا، وكانت الرطوبة نحو 85%. بعد الإحماء شعرت بأن الأجواء المناخية صعبة، وكنا نحاول شرب الماء ولكن لا نشعر بأن الماء يروي عطشنا، رغم ذلك اتفقنا على تسيير المباراة".

وتابع "كل شيء كنت أرتديه كان ساخنا. حتى معدات الاتصال أردت التخلص منها، كان الجو حارا للغاية".

وأشار إلى أنه لم يكن قادرا على التواصل مع بقية أعضاء فريقه التحكيمي، وقال "بدأت أشعر بالارتباك، ولم أستطع سماع أي شخص، وصلت إلى حالة يمكنني فيها سماع بعض الضوضاء واعتقدت أن شخصا ما كان يتواصل معي. لقد كان موقفا غريبا للغاية، كنت أفكر في رأسي لأجد من طلب مني إنهاء المباراة. ربما كنت أتحدث مع نفسي، لا أعرف".

وفي اليوم التالي لمباراة تونس ومالي، ذهب سيكازوي إلى المستشفى لإجراء فحوص معمقة، ولكن كل النتائج كانت طبيعية، وتلقى في الفندق الذي نزل فيه زيارة من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي ورئيس الاتحاد الزامبي أندرو كامانغا.

وعاد سيكازوي إلى العمل في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أشرف على تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لمباراة المغرب والغابون.

وتعهد سيكازوي بمواصلة التحكيم، ويتوقع أن يتولى إدارة مباراة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في وقت لاحق من الشهر الجاري.