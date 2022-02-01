كوريا الجنوبية تهزم سوريا وتتأهل لمونديال قطر 2022

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بعد فوزه على نظيره السوري بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال القطري.

وسجل هدفي "الشمشون الكوري" جين سو كيم (53) وتشانغ هون كون (71).

كما أكد منتخب إيران أحقيته في التأهل للمونديال بتغلبه على ضيفه الإماراتي بهدف نظيف سجله مهدي طارمي (44).

رسمياً! نمور كوريا الجنوبية إلى نهائيات @fifaworldcup_ar 🏆 카타르에 오신 것을 환영합니다 🇰🇷 pic.twitter.com/oVb8fsCgNm — Road to 2022 (@roadto2022) February 1, 2022

ومنذ الدقيقة 49، لعب منتخب إيران بـ 10 لاعبين بعد طرد صادق محرمي لحصوله على الإنذار الثاني.

واعتلى المنتخب الإيراني صدارة المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب كوريا الوصيف والذي ضمن التأهل إلى المونديال، وتوقف رصيد الإمارات عند 9 نقاط في المركز الثالث، وحل منتخب لبنان في المركز الرابع بـ 6 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب العراق صاحب المركز الخامس، وظل منتخب سوريا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وفي مدينة صيدا اللبنانية، تعادل منتخب البلد المضيف مع نظيره العراقي 1-1.

تقدم المنتخب العراقي بهدف أيمن حسين (40) قبل أن يدرك منتخب لبنان التعادل بواسطة ماهر صبرا في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وتقام الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في 24 مارس/آذار المقبل، حيث يلتقي المنتخب العراقي مع الإمارات، ولبنان مع سوريا، وكوريا الجنوبية مع إيران.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق ضد صاحل المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المونديالية في يونيو/حزيران المقبل.