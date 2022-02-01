أغلق سوق الانتقالات الشتوية للاعبين في أوروبا أمس الاثنين، وشهد حركة كبيرة من أجل حسم عدد كبير من الصفقات في اللحظات الأخيرة قبل نهاية السوق.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الصفقات في الدوريات الأوروبية الكبرى:

إنجلترا

ديلي آلي: من توتنهام إلى إيفرتون (انتقال مجاني مع دفع نحو 13 مليون دولار بعد خوض 20 مباراة).

رودريغو بنتانكور: من يوفنتوس إلى توتنهام هوتسبير (21 مليون دولار مع وجود 7 ملايين دولار كحوافز).

ديان كولوسيفسكي: من يوفنتوس إلى توتنهام (إعارة مقابل 11 مليون دولار مع وجود بند بضمه بشكل إجباري مقابل نحو 40 مليون دولار).

خوليان ألفاريز: من ريفر بليت إلى مانشستر سيتي (26 مليون دولار).

كريستيان إريكسن: إلى برنتفورد (انتقال مجاني).

فيليب كوتينيو: من برشلونة إلى أستون فيلا (إعارة).

لويس دياز: من بورتو إلى ليفربول (50 مليون دولار).

كيران تريبيير: من أتليتيكو مدريد إلى نيوكاسل يونايتد (13.5 مليون دولار).

إسبانيا:

جيوفاني لوسيلسو: من توتنهام إلى فياريال (إعارة).

فيران توريس: من مانشستر سيتي إلى برشلونة (نحو 61 مليون يورو).

أنطوني مارسيال: من مانشستر يونايتد إلى إشبيلية (إعارة).

آداما تراوري: من ولفرهامبتون إلى برشلونة (إعارة).

رافينيا: من باريس سان جيرمان إلى ريال سوسيداد (إعارة).

إيلاش موريبا: من لايبزيغ إلى فالنسيا (إعارة).

فرنسا:

رومان فافري: من بريست إلى أولمبيك ليون (نحو 17 مليون دولار مع نحو 3 ملايين دولار كحوافز).

تانغي ندومبيلي: من توتنهام إلى أولمبيك ليون (إعارة مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي).

سياد كولاشيناتس: من أرسنال إلى أولمبيك مرسيليا (انتقال مجاني).

حاتم بن عرفة: إلى ليل (انتقال مجاني).

ألمانيا:

سردار آزمون: من زينيت سان بطرسبرغ إلى باير ليفركوزن (انتقال مجاني).

إيطاليا:

دوسان فلاهوفيتش: من فيورنتينا إلى يوفنتوس (نحو 90 مليون دولار).

جيوفاني كابرال: من سبورتنغ لشبونة إلى لاتسيو (إعارة مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي مقابل نحو 8 ملايين دولار).

دينيس زكريا: من بروسيا مونشنغلادباخ إلى يوفنتوس (نحو 5 ملايين دولار، إضافة إلى نحو 4.5 ملايين دولار كحوافز).

روبن غوزينس: من أتلانتا إلى إنتر ميلان (إعارة).

أكسل توانزيبي: من مانشستر يونايتد إلى نابولي (إعارة).

إينزلي ميتلاند-نايلز: من أرسنال إلى روما (إعارة).

بابلو ماري: من أرسنال إلى أودينيزي (إعارة).

✍ Le Stade Brestois a le plaisir d’annoncer la signature pour six mois de Youcef Belaïli (29 ans). International algérien, il arrive libre après la rupture de son contrat avec le Qatar SC. 👉 https://t.co/ncDVJtrKDe@GregLorenzi pic.twitter.com/qLHkk0oWoZ — Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2022

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