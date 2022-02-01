كرة قدم

تعرف على أبرز صفقات الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الشتوية

Premier League - Newcastle United v Chelsea Soccer Football - Premier League - Newcastle United v Chelsea - St James' Park, Newcastle, Britain - November 21, 2020 General view of Nike Flight balls inside the stadium before the match Pool via REUTERS/Alex Pantling EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
بعض الصفقات لم تحسم حتى آخر اللحظات قبل إغلاق سوق الانتقالات (رويترز)
1/2/2022

أغلق سوق الانتقالات الشتوية للاعبين في أوروبا أمس الاثنين، وشهد حركة كبيرة من أجل حسم عدد كبير من الصفقات في اللحظات الأخيرة قبل نهاية السوق.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الصفقات في الدوريات الأوروبية الكبرى:

إنجلترا

  • ديلي آلي: من توتنهام إلى إيفرتون (انتقال مجاني مع دفع نحو 13 مليون دولار بعد خوض 20 مباراة).
  •  رودريغو بنتانكور: من يوفنتوس إلى توتنهام هوتسبير (21 مليون دولار مع وجود 7 ملايين دولار كحوافز).
  • ديان كولوسيفسكي: من يوفنتوس إلى توتنهام (إعارة مقابل 11 مليون دولار مع وجود بند بضمه بشكل إجباري مقابل نحو 40 مليون دولار).
  • خوليان ألفاريز: من ريفر بليت إلى مانشستر سيتي (26 مليون دولار).
  • كريستيان إريكسن: إلى برنتفورد (انتقال مجاني).
  • فيليب كوتينيو: من برشلونة إلى أستون فيلا (إعارة).
  • لويس دياز: من بورتو إلى ليفربول (50 مليون دولار).
  • كيران تريبيير: من أتليتيكو مدريد إلى نيوكاسل يونايتد (13.5 مليون دولار).

إسبانيا:

  • جيوفاني لوسيلسو: من توتنهام إلى فياريال (إعارة).
  • فيران توريس: من مانشستر سيتي إلى برشلونة (نحو 61 مليون يورو).
  • أنطوني مارسيال: من مانشستر يونايتد إلى إشبيلية (إعارة).
  • آداما تراوري: من ولفرهامبتون إلى برشلونة (إعارة).
  • رافينيا: من باريس سان جيرمان إلى ريال سوسيداد (إعارة).
  • إيلاش موريبا: من لايبزيغ إلى فالنسيا (إعارة).

فرنسا:

  • رومان فافري: من بريست إلى أولمبيك ليون (نحو 17 مليون دولار مع نحو 3 ملايين دولار كحوافز).
  • تانغي ندومبيلي: من توتنهام إلى أولمبيك ليون (إعارة مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي).
  • سياد كولاشيناتس: من أرسنال إلى أولمبيك مرسيليا (انتقال مجاني).
  • حاتم بن عرفة: إلى ليل (انتقال مجاني).

ألمانيا:

  • سردار آزمون: من زينيت سان بطرسبرغ إلى باير ليفركوزن (انتقال مجاني).

إيطاليا:

  • دوسان فلاهوفيتش: من فيورنتينا إلى يوفنتوس (نحو 90 مليون دولار).
  •  جيوفاني كابرال: من سبورتنغ لشبونة إلى لاتسيو (إعارة مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي مقابل نحو 8 ملايين دولار).
  • دينيس زكريا: من بروسيا مونشنغلادباخ إلى يوفنتوس (نحو 5 ملايين دولار، إضافة إلى نحو 4.5 ملايين دولار كحوافز).
  • روبن غوزينس: من أتلانتا إلى إنتر ميلان (إعارة).
  • أكسل توانزيبي: من مانشستر يونايتد إلى نابولي (إعارة).
  • إينزلي ميتلاند-نايلز: من أرسنال إلى روما (إعارة).
  • بابلو ماري: من أرسنال إلى أودينيزي (إعارة).

اللاعبون العرب

  • محمود تريزيغيه: من أستون فيلا الإنجليزي إلى إسطنبول باشاك شهير التركي (إعارة).
  • يوسف بلايلي: انتقال مجاني إلى نادي بريست الفرنسي بعد فسخ عقده مع نادي قطر.
  •  إسلام سليماني: انتقال مجاني إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي بعد فسخ عقده مع ليون الفرنسي.
المصدر : وكالات