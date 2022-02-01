بعد تعاقد ليفربول مع الكولومبي دياز.. ما مصير تمديد عقد صلاح في "أنفيلد"؟

بعد نهاية مثيرة للميركاتو الشتوي بالنسبة لليفربول وتعاقده مع الكولومبي لويس دياز من بورتو، يتحول تركيز يورغن كلوب الآن إلى تجديد عقد محمد صلاح.

ويريد النجم المصري أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكلف النادي تمديد عقد صلاح لـ4 سنوات قادمة نحو 96 مليون يورو.

وانضم الدولي الكولومبي من بورتو في صفقة تبلغ قيمتها نحو 60 مليون يورو، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأزمة التي عصفت بالنادي بعد العقد الكبير الذي طالب به صلاح والذي يحرص على البقاء مع "الليفر".

ويطالب صلاح بالحصول على نحو نصف مليون يورو أسبوعيا، وسيكون عمره 33 عاما بحلول موعد انتهاء العقد في حال مُدد لـ4 سنوات قادمة، وللمقارنة فإن فيرجيل فان ديك هو أعلى اللاعبين أجرا في "أنفيلد" حاليا ويتقاضى نحو 264 ألف يورو أسبوعيا.

وستشهد الصفقة مضاعفة صلاح لراتبه الأسبوعي، بينما يتوق المشجعون بشدة لبقائه في النادي، مما يزيد من الضغط على ليفربول للاستسلام لمطالبه.

ويقدم "الملك المصري" مستويات استثنائية هذا الموسم، إذ سجل 23 مرة في 26 مباراة، ويعتبره كثيرون أفضل لاعب في العالم حاليا.

ويرفض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما التراجع عن متطلبات عقده على الرغم من انتهاء عقده الحالي صيف 2023.

ومع بقاء 18 شهرا فقط على انتهاء عقده، يواجه ليفربول موقفا صعبا، ولكن توقيع دياز يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط على إدارة الفريق.

ويبدو أن كلوب حريص أيضا على تمديد عقد صلاح، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، وعلى المدرب الألماني بذل مجهود شخصي لحث صلاح على تخفيف شروطه.

ويبدو أن وصول دياز (25 عاما) ولعبه جنبا إلى جنب مع هارفي إليوت ودييغو جوتا، يتماشى مع "الجيل الجديد" من مهاجمي النخبة في ليفربول، حيث يدخل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو الثلاثينيات من العمر.

وسيكون أفضل سيناريو بالنسبة لفريق "الميرسيسايد" تخفيض صلاح لشروطه وتمديد مستقبله على المدى الطويل في ليفربول.

ومع استمرار الأداء الخرافي وتسجيل الأهداف وصناعة أخرى، فإن ذلك سيزيد من ثبات صلاح على موقفه ويجبر "الريدز" على الدفع.

ويعد مبلغ الـ96 مليون يورو بمثابة ضربة كبيرة لميزانية ليفربول، ولكن التعاقد مع لاعب يمكنه تكرار تأثير صلاح على أرض الملعب سيجعل هذا الرقم يبدو كأنه صغير جدا.