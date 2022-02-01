بالفيديو.. حكم برازيلي يضرب بالمسدس لاعبين اعترضوا على أدائه

استخدم حكم مباراة لكرة الصالات جنوب البرازيل مسدسا لضرب لاعبين بعد اعتراضهم على أدائه عقب انتهاء مباراة جمعت فريقين محليين في ولاية "ريو غرادي دو سول".

وأدى اعتداء الحكم -وهو شرطي أيضا- إلى إصابة عدد من اللاعبين في الوجه والرأس، فيما وثّقت الكاميرات الواقعة لأن المباراة كانت تبث مباشرة على الهواء.

وانتقد معلّق المباراة مشاهد استخدام العنف من قبل الحكم وتهديد اللاعبين بالسلاح معتبرا أنه مشهد مؤسف للرياضة البرازيلية.

وقد تقدّم أحد اللاعبين بشكوى إلى الشرطة المحلية أدت إلى التحقيق مع الحكم وتوجيه تهم بالاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل وسوء استخدام السلاح.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في البرازيل مع الحدث، حيث تناقلوا مقطع الفيديو وعبّروا عن استيائهم وصدمتهم من تصرف الحكم، فيما طالب آخرون بإيقافه عن العمل في الشرطة والتحكيم.

Árbitro saca e aponta arma para jogadores após partida amadora de futsal pic.twitter.com/Ve8toBQ57M — bnewsvideos (@bnewsvideos) January 29, 2022