"إنها الحرب".. إيتو يحفز لاعبي الكاميرون قبل مواجهة مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا

وجّه رئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو خطابا لتحفيز لاعبي منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة مع المنتخب المصري يوم الخميس المقبل في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون حاليا.

وقال إيتو موجها حديثه إلى اللاعبين، "كل ما حققتموه مرهون بمباراة يوم الخميس المقبل، استعدوا.. استعدوا بالعقلية نفسها، لأنها الحرب".

“It’s a War!”

Samuel Eto’o motivates the #indomitablelions 🇨🇲 ahead of their semi finals game with Egypt 🇪🇬 on February 3. pic.twitter.com/3vLbYh77A1

