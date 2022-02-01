"إنها الحرب".. إيتو يحفز لاعبي الكاميرون قبل مواجهة مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا

وجّه رئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو خطابا لتحفيز لاعبي منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة مع المنتخب المصري يوم الخميس المقبل في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون حاليا.

وقال إيتو موجها حديثه إلى اللاعبين، "كل ما حققتموه مرهون بمباراة يوم الخميس المقبل، استعدوا.. استعدوا بالعقلية نفسها، لأنها الحرب".

“It’s a War!”

Samuel Eto’o motivates the #indomitablelions 🇨🇲 ahead of their semi finals game with Egypt 🇪🇬 on February 3. pic.twitter.com/3vLbYh77A1 — Joan Ngomba (@joanngomba) January 31, 2022

وتابع "إنها الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع هذه المباراة.. الحرب، لا يمكنكم أن تهدروا هذه الفرصة، مستحيل.. مستحيل".

ويلتقي المنتخبان في نصف النهائي على الملعب الأولمبي في العاصمة ياوندي، وتأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بعد الفوز على نظيره المغربي 2-1، في حين تأهل منتخب الكاميرون بعد فوزه على نظيره الغامبي 2-صفر.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب.