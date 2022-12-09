مونديال قطر 2022 رفع قيمتهم السوقية.. 10 لاعبين محط أنظار الأندية الكبرى بأوروبا

شكل مونديال قطر 2022 فرصة للكثير من اللاعبين لإبراز مواهبهم وتفجير طاقاتهم الكروية، مما أسهم في ارتفاع قيمتهم السوقية وتهافت الأندية الكبرى في العالم على الظفر بخدماتهم في الفترة المقبلة، فبعد أن كانت كل الأنظار متجهة صوب بعض الأسماء المعروفة والنجوم المشهورين في كرة القدم انتزع جودي بيلينغهام لاعب خط وسط إنجلترا وغونزالو راموس مهاجم البرتغال وعز الدين أوناحي متوسط ميدان المغرب وكودي جاكبو مهاجم هولندا الأضواء في ملاعب الدوحة.

ورصد موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي أسماء لاعبين صعدت أسهمهم بسرعة الصاروخ في سماء المونديال، وارتفعت قيمتهم السوقية بعد أن أضحوا محط أنظار الأندية الكبرى في العالم.

وفي ما يلي أبرز 10 لاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية في مونديال قطر وباتوا محل متابعة النوادي الكبرى:

1- جودي بيلينغهام (إنجلترا)

تألق جود بيلينغهام مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يفجر طاقاته الكروية في مونديال قطر، حيث أصبح اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 19 عاما أحد أعمدة فريق المدرب غاريث ساوثغيت.

Nasser Al-Khelaïfi a déjà coché un nom pour les prochains mercatos du PSG: Jude Bellinghamhttps://t.co/tINge8c7Zu — RMC Sport (@RMCsport) December 7, 2022

وأضحى بيلينغهام -الذي سيخوض ربع نهائي كأس العالم مع إنجلترا أمام فرنسا- واحدا من العناصر التي يتابعها ريال مدريد، كما أنه محط أنظار كبار الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول.

وأشاد رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بخصال بيلينغهام الذي "حصّنه" بوروسيا دورتموند بعقد حتى يونيو/حزيران 2025.

2- جمال موسيالا (ألمانيا)

أثار جمال موسيالا بعض الجدل في معسكر منتخب ألمانيا، وانتقدته وسائل الإعلام المحلية بسبب افتقاره إلى النجاعة أمام المرمى وعدم قدرته على تسجيل الفرص التي تتاح له، ولكن رغم ذلك فقد كان لاعب الوسط الهجومي الشاب (19 عاما) إحدى نقاط الضوء القليلة في تشكيلة منتخب ألمانيا التي فشلت في المونديال الثاني على التوالي.

وتتابع أندية كبرى في أوروبا جمال موسيالا، لكن إدارة بايرن ميونخ لا تريد التخلي عنه، وقد بدأت بالفعل مناقشات لتمديد عقده مع زيادة الراتب.

3- غونزالو راموس (البرتغال)

بدأ غونزالو راموس المنافسة بديلا لكريستيانو رونالدو، ولكن في أول مغامرة من المدرب فرناندو سانتوس الذي أشركه أساسيا في مباراة سويسرا تمكن مهاجم بنفيكا من تسجيل هاتريك (3 أهداف) معادلا إنجاز الألماني ميروسلاف كلوزه بتحقيق 3 أهداف في مباراة واحدة في أول مشاركة بكأس العالم.

وفي ظل وجود طلب كبير في أوروبا قبل نهائيات كأس العالم -خاصة من قبل باريس سان جيرمان- فإن من المرجح أن ترتفع أسهم مهاجم بنفيكا لشبونة البالغ من العمر 21 عاما، وقد يوافق ناديه على التفريط فيه بمبلغ كان من الصعب أن يحلم به مسؤولو بنفيكا قبل مونديال قطر.

4- رافائيل لياو (البرتغال)

تميز لياو رغم أنه كان يبدأ المباريات من مقاعد البدلاء مع البرتغال، ومن المرجح أن يستفيد من كأس العالم لإقناع الأندية الكبرى بالتعاقد معه.

وكانت مصادر عدة تحدثت عن مغادرته ميلان الإيطالي، لكن المهاجم البالغ من العمر 23 عاما -الذي كان بالفعل موضوع شائعات جعلته قريبا من باريس سان جيرمان أو تشلسي أو مانشستر يونايتد- لم يعلق على تلك الأخبار، وقد ينتظر إلى ما بعد المونديال لتحديد وجهته المقبلة.

5- كودي جاكبو (هولندا)

يبدو أن مسؤولي مانشستر يونايتد وبعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء عقد كريستيانو رونالدو قد شرعوا في رصد مهاجم بارز آخر في كأس العالم وهو الهولندي كودي جاكبو الذي سجل 3 أهداف بقميص هولندا في كأس العالم 2022.

وارتفعت القيمة السوقية لجناح آيندهوفن الهولندي، فيما تشير مصادر إلى أن مواطنه إريك تن هاغ مدرب "الشياطين الحمر" سينجح في إقناعه بالقدوم إلى ملعب أولد ترافورد الصيف المقبل.

وقال جاكبو لوسائل الإعلام الهولندية "الآن أنا في انتظار العرض المناسب، لم أسمع شيئا عن عرض مانشستر يونايتد، وعندما يأتي سأفكر في الأمر".

6- سفيان مرابط (المغرب)

أثبت لاعبو خط الوسط المغربي خلال المباريات الأربع الأولى من مونديال قطر أنهم يضاهون النجوم الكبار في ميدان الساحرة المستديرة، ويتمتع سفيان مرابط بمظهر دفاعي أكثر بكثير من لاعبين مشهورين في كأس العالم، وقد أشاد مدرب إسبانيا لويس إنريكي بخصالهم الكروية، فيما قال عن عز الدين أوناحي "إنه يركض طوال المباراة، هو لاعب مدهش، من أين أتى هذا الرجل؟".

لاعب خط وسط منتخب "أسود الأطلس" سفيان مرابط كان محل متابعة من قبل ليفربول الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في الماضي، وقد جذب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما أنظار العديد من الأندية في مونديال قطر مرة أخرى، حسب تصريحات وكيله محمد سينوح.

7 و8- سفيان بوفال وعز الدين أوناحي (المغرب)

أما سفيان بوفال وعز الدين أوناحي اللذان يلعبان في نادي أنجيه الفرنسي فمن المرجح جدا أن يكونا محل اتصالات ومفاوضات بقصد التعاقد معهما في يناير/كانون الثاني المقبل.

9- حكيم زياش (المغرب)

بدوره، سيكون لاعب الوسط الهجومي حكيم زياش مطلوبا بشدة، فبعد تألقه مع المغرب وفي ظل افتقاره إلى وقت اللعب في تشلسي أظهر زياش لبقية أوروبا أنه لا يزال لاعبا يتمتع بموهبة رائعة.

في سن الـ29 يبدو زياش -الذي سينتهي عقده مع البلوز في عام 2025- محط أنظار عدة أندية أوروبية كبرى تسعى لخطفه من تشلسي.

10- محمد قدوس (غانا)

قبل أن تدخل غانا غمار كأس العالم 2022 لم يكن محمد قدوس اسما ذا بال في منتخب البلاك ستارز، لكن الثنائية التي سجلها في شباك منتخب كوريا الجنوبية رفعت أسهمه بشكل لافت.

ورغم خروج غانا من الدور الأول لمونديال قطر فإن الجناح البالغ من العمر 22 عاما يعد أحد أفضل لاعبي منتخب بلاده.

وفي أعقاب بدايته المتميزة هذا الموسم مع أياكس أمستردام (10 أهداف في 17 مباراة) مع هدفين في كأس العالم سترتفع القيمة السوقية لمحمد قدوس، مما سيفضي إلى تهاطل العروض على إدارة أياكس الهولندي للتعاقد معه.