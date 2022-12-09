من أجل إضفاء الديمقراطية على كرة القدم.. أرسين فينغر يؤيد تنظيم كأس العالم من جديد في الشتاء

قال الفرنسي أرسين فينغر مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه يؤيد فكرة تنظيم كأس العالم مرة أخرى في فصل الشتاء، مثلما تشهده حاليا نسخة قطر 2022.

وأضاف فينغر في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية "إذا أردنا إضفاء الديمقراطية على كرة القدم، فعلينا التوجه إلى بلدان أفريقيا، وهناك من المستحيل تنظيم كأس العالم في فصل الصيف، يمكن أن نرى من خلال هذه النسخة في قطر أن بطولة كأس العالم في الشتاء تتواصل بنجاح تام هنا".

وتابع المدرب الفرنسي "العديد من المنتخبات التي تشارك في مونديال قطر لم تجد الوقت الكافي للإعداد البدني للمونديال، ولكنها نجحت على الأقل في خوض غمار هذه المسابقة بجاهزية ذهنية كافية وعالية، وهو ما لم يكن متاحا دائما في الماضي، أذكر جيدا أن العديد من المنتخبات استهلّت مشاركتها في كأس العالم بمعنويات وجاهزية ذهنية مرهقة لأن فترة التحضيرات كانت سيئة للغاية".

كأس العالم كل عامين.. مشروع صعب

من جانب آخر، تراجع أرسين فينغر عن موقفه من مشروع تنظيم كأس العالم كل عامين، فبعد أن كان في العام الماضي من المؤيدين بقوة لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين، أصبح مدير تطوير كرة القدم في الفيفا "أقل اقتناعا بذلك في الوقت الحالي".

وقال "لقد طُلب مني التفكير في الأمر واعتقدت في البداية أنها ليست فكرة سيئة، لكن مثل هذا التطور يتطلب مراجعة كاملة لمرحلة مباريات التصفيات ومواعيدها".

وتابع فينغر "نحن لا نتجه نحو ذلك اليوم، بل نحو الإبقاء على تنظيم المونديال بفارق 4 سنوات بين دورة وأخرى، وبالتناوب مع بطولة كأس العالم للسيدات، التي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وكأس أوروبا للأمم وكأس العالم للأندية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قدم في اجتماع الجمعية العمومية في 21 مايو/أيار 2021 "دراسة جدوى" على الأعضاء المنضوين تحت لوائه لتدارس فكرة إقامة كأس العالم مرة كل عامين، وهو مشروع أيّده بشدة فينغر وعارضه رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة، السلوفيني ألكسندر تشيفرين.

وفي وقت سابق، قال فينغر إن "الفيفا" يفكر في إقامة كأس العالم وبطولة أوروبا كل عامين، مع مراجعة جدول المسابقات، على أن يعتمد على جدول مضغوط لمباريات التصفيات، مع ضرورة وجود فترات راحة من أجل اللاعبين، وذلك بهدف تطوير اللعبة، قبل أن يتراجع عن فكرته التي عارضها أكثر من اتحاد محلي لكرة القدم في أوروبا.