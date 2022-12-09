المسعفون في كل مكان بملاعب المونديال.. إنقاذ مشجع سعودي انهار بين شوطي مباراة كرواتيا والبرازيل

بينما كانت الجماهير تتابع الشوط الثاني لمباراة البرازيل وكرواتيا بمونديال قطر شهد ملعب المدينة التعليمية واقعة تعكس مدى اهتمام اللجنة المنظمة لكأس العالم بسلامة المشجعين، إذ أنقذ أحد المسعفين المنتشرين في الملعب مشجعا سعوديا بسرعة واحترافية كبيرة.

ولا تكتفي دولة قطر بنشر سيارات الإسعاف المجهزة على أحدث مستوى حول الملاعب، بل تنشر الكثير من المسعفين داخل الملاعب بجوار المدرجات وفي طرق دخول وخروج الجماهير للملعب على دراجات هوائية للاستجابة بسرعة لأي حالة طارئة، وقد شاهدت ذلك مرارا أثناء دخولي وخروجي من الملاعب.

والليلة فوجئ المصلون في المسجد الموجود بالملعب بشاب ثلاثيني سعودي يسقط مغشيا عليه، وتم استدعاء المسعفين الذين وصلوا خلال دقيقتين تقريبا ومعهم أحدث الأجهزة الطبية للفحص والإسعاف.

وبعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة استفاق الشاب الذي رأيته بنفسي أثناء إسعافه وجلس قبل أن يستلقي مجددا للراحة، وحاولت سؤاله لكنه كان قد دخل في نوم عميق.

وسألت المسعف عن حالته، فقال إن الفحوصات كلها طبيعية، وبينت إنه يعاني من إجهاد شديد فقط ويحتاج للنوم والراحة، وهو ما أكده للجزيرة نت شاهد عيان كان موجودا في المسجد وتكلم مع الشاب قبل انهياره، وعلم منه أنه قادم من السعودية لمتابعة مونديال قطر ولم ينم منذ يومين تقريبا، لكن شغفه بحضور مباراة البرازيل وكرواتيا دفعه للحضور إلى الملعب رغم الإرهاق الشديد.