دافع النجم الألماني المعتزل مسعود أوزيل، عن زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وانتقد ما أسماه "السلبية المستمرة" حول النجم البرتغالي من جانب الصحافة، وذلك في أعقاب الشائعات التي أحاطت به بعد جلوسه احتياطيا في مباراة سويسرا الأخيرة.

وقال أوزيل عبر حسابه على تويتر "أنا لا أفهم من أين تأتي هذه التقارير السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو، تحاول وسائل الإعلام استخدامه للحصول على الاهتمام، والنقاد الذين لم يعد لديهم مهنة يريدون فقط لفت الانتباه باستخدام اسمه ومحاولة إظهاره بشكل سيئ".

I really don't get where this constant negativity from the press about Cristiano comes from … The Media is just trying to get clicks, and pundits who don't have a career anymore just want to get attention with his big name and try to make him look bad… — Mesut Özil (@M10) December 9, 2022

وأضاف اللاعب الذي لعب إلى جانب رونالدو في ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى 2013 "سيكمل كريستيانو الـ38 قريبا، فما المفاجئ في أنه لم يعد يسجل 50 هدفا في الموسم؟ يجب أن يسعد كل المشجعين برؤيته يلعب كرة قدم بأعلى مستوى لمدة 20 عاما؟!".

وختم أوزيل "لا أعتقد أن أي لاعب من الجيل الجديد سيكون قادرا على تحقيق أرقامه مرة أخرى، وسيظل للأبد في مكانة خاصة، على الجميع أن يحترم واحدا من أعظم الرياضيين في التاريخ".

Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/gUeENXSB5F — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022

وكان كريستيانو قد نفى، عبر حسابه على تويتر، يوم أمس الخميس، التقارير التي تحدثت عن تهديده بمغادرة المنتخب، بعد جلوسه على دكة البدلاء خلال مباراة سويسرا في ثمن نهائي المونديال.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره المغربي، غدا السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022.