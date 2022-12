دافع النجم الألماني المعتزل مسعود أوزيل، عن زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وانتقد ما أسماه "السلبية المستمرة" حول النجم البرتغالي من جانب الصحافة، وذلك في أعقاب الشائعات التي أحاطت به بعد جلوسه احتياطيا في مباراة سويسرا الأخيرة.

وقال أوزيل عبر حسابه على تويتر "أنا لا أفهم من أين تأتي هذه التقارير السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو، تحاول وسائل الإعلام استخدامه للحصول على الاهتمام، والنقاد الذين لم يعد لديهم مهنة يريدون فقط لفت الانتباه باستخدام اسمه ومحاولة إظهاره بشكل سيئ".

I really don't get where this constant negativity from the press about Cristiano comes from … The Media is just trying to get clicks, and pundits who don't have a career anymore just want to get attention with his big name and try to make him look bad…

— Mesut Özil (@M10) December 9, 2022