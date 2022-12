هاجم ناشطون وسياسيون فرنسيون نائبًا في الجمعية الوطنية غرّد بـ"ما شاء الله" بعد فوز منتخب المغرب بركلات الترجيح على المنتخب الإسباني، وتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وغرّد النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية عن إقليم فال دواز أوريليان تاشي مهنئًا المغاربة بالفوز التاريخي على إسبانيا، والتأهل لدور ربع النهائي في المونديال بالقول "نعم، ما شاء الله".

ووصف المحامي والناشط السياسي ويليام غروندال تاشي بـ"الخاضع إلى الهجرة الإسلامية التي تواجهها فرنسا"؛ لأنه غرّد مهنئًا بفوز المغرب على إسبانيا، رغم أنها تنتمي إلى القارة الأوروبية.

ودعت الناشطة اليمينية إيزابيل سوبلاي -عبر حسابها في تويتر- النائب فال دواز إلى مباشرة إجراءات تغيير اسمه، بما أنه قد "أسلم" بعدما صار يستعمل مصطلحات المسلمين.

وقالت مسؤولة الاتصال في إحدى المجلات جولييت برينز "إن تاشي أصبح أضحوكة عبر شبكة الإنترنت، من خلال تغريدة واحدة فقط".

Et moi qui pensais que l’Espagne était en Europe et que nous étions des citoyens européens . Double conclusion : L’Europe est une foutaise et les Insoumis sont soumis à l’immigration islamique . https://t.co/e9J9cEXgC6

— G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) December 7, 2022