فرنسية تدخل التاريخ ورقم قياسي للغامبي غاساما.. هكذا وزّعت لجنة الحكام مباريات مونديال قطر حتى الآن

شهدت النسخة الحالية من كأس العالم 2022، التي تحتضنها قطر، اعتماد لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم على 29 حكمًا من جنسيات مختلفة، لكن الحكام الذين ينضوون تحت لواء الاتحاد الأوروبي (يويفا) كانوا الأكثر حضورًا خلال المباريات الـ 56 التي دارت حتى ثمن نهائي قطر 2022، بـ10 حكام، في حين تم تعيين 10 كذلك من اتحاد أميركا الجنوبية (كومنبول)، وأميركا الوسطى والشمالية (كونكاكاف)، بينما كان بقية الحكام التسعة ينتمون إلى الاتحاد الأفريقي (4 حكام)، والاتحاد الآسيوي.

وبشأن أكثر الحكام تعيينًا في المونديال حتى الآن، فهناك تجمع سداسي في المرتبة الأولى برصيد 3 مباريات، لكل من: البرازيلي بيريرا سامبايو، والسلفادوري بارتون سيسنيروس، والأميركي إسماعيل الفتح، والفرنسي كليمون تروبان، والأرجنتيني فرناندو أندريس راباليني، والمكسيكي راموس بالازويلوس.

كما أدار 15 حكمًا مباراتين، ويتقدّم هؤلاء الإيطالي دانييلي أورساتو، الذي أدار المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 بين قطر والإكوادور، ثم تم تعيينه لمباراة الأرجنتين والمكسيك لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

فرابار في تاريخ المونديال

كان اختيار حكم من النساء ضمن قائمة حكام مونديال قطر، حدثًا بارزًا في الأوساط الكروية، لكن لجنة الحكام في فيفا انتظرت حتى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات، لتمنح الفرنسية ستيفاني فرابار شرف إدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا، ضمن المجموعة الخامسة.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت فرابار -(38 عامًا)- تاريخ كأس العالم، بعد أن باتت أول امرأة حكم ساحة، تدير مباراة في المونديال.

وخلال تلك المباراة -التي انتهت (4 ـ2) للألمان ورفعت فيها فرابار إنذارًا واحدًا لمدافع كوستاريكا أوسكار دوارتي- تم تعيين حكمين مساعدتين؛ وهما: المكسيكية كارين دياز ميدينا -(37 عامًا)- والبرازيلية نيوزا باك -(38 عامًا)-.

وكان الاتحاد الدولي اختار 6 من النساء ضمن القائمة النهائية لحكام كأس العالم؛ وهنّ: ستيفاني فرابار من فرنسا، وساليما موكاسانغا من رواندا، ويوشيمي ياماشيتا من اليابان، جنبًا إلى جنب مع المساعدات: نويزا باك من البرازيل، وكارين دياز ميدينا من المكسيك، وكاثرين نيسبيت من الولايات المتحدة.

غاساما المثير للجدل يحقق رقمًا خاصًا

أدار الحكم الغامبي باكاري غاساما مباراة وحيدة حتى الآن في نهائيات مونديال 2022، وهي التي جمعت قطر وهولندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، لكنها كانت كافية ليصبح الحكم المثير للجدل في الكرة الأفريقية، وأول حكم أفريقي يدير مباريات في 3 نسخ من كأس العالم؛ حيث إنه أدار مباراة وحيدة في نهائيات النسخة الماضية 2018 بين الدانمارك والبيرو، وأخرى في مونديال 2014، بين منتخبي هولندا والتشيلي.

وكان غاساما -(43 عامًا)- من أكثر الحكام في أفريقيا إثارة للجدل؛ إذ قاد المباراة الشهيرة بين الجزائر والكاميرون في مارس/آذار الماضي ضمن إياب الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022، والتي شهدت تأهل منتخب الأسود غير المروّضة في آخر ثواني المباراة، في الوقت الذي اتهمت الأوساط الكروية في الجزائر الحكم الغامبي بحرمان منتخب محاربي الصحراء من التأهل، وبمساعدة الكاميرون على الفوز (2-1).

كما أدار غاساما مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019 بين الترجّي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والذي توقف في الشوط الثاني إثر انسحاب الفريق المغربي من أرضية الميدان، احتجاجًا على إلغاء هدف لمهاجمه وليد الكرتي بداعي التسلل.

وكان لاعبو الوداد طالبوا غاساما بالعودة إلى تقينة الفيديو (فار) قبل انسحابهم من الملعب وإعلان الحكم -آنذاك- نهاية المباراة بفوز الترجّي (1 ـصفر).

الإقصاءات وضربات الجزاء

رفع الحكام حتى المباراة عدد 56 في المونديال ورقتين حمراوين لكل من حارس مرمى ويلز واين هينيسي في مباراة إيران، ورفعها الحكم ماريو إيسكوبارمن غواتيمالا.

أما الورقة الحمراء الثانية، فكانت في وجه المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في مباراة البرازيل، ورفعها الحكم الأميركي إسماعيل الفتح، كما أُقصي مدرب منتخب كوريا الجنوبية باولو بينتو في مباراة فريقه أمام غانا، وذلك من قِبل الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

أورساتو أكبر الحكام سنًا

يعدّ الايطالي دانييلي أورساتو -المولود في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1975- أكبر حكام الساحة سنًا في المونديال؛ حيث إنه أدار ثاني مباراة له بين المكسيك والأرجنتين يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد مضى من عمره 47 سنة وأسبوع.

أما أصغر حكم في النسخة الحالية من كأس العالم؛ فهو السلفادوري بارتون سيسنيروس، المولود في 27 يناير/كانون الثاني 1991 (31 عامًا).