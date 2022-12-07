منذ انطلاق مباريات كأس العالم 2022 في قطر، والسؤال الذي يبحث الجميع عن إجابته هو: من سيحظى برفع الكأس الذهبية؟ وتوجهنا بهذا السؤال لمجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العربية والأفريقية وكبار المسؤولين.

وبعد أن انقضى الدور ثمن النهائي، أصبحت الصورة أكثر وضوحا لدى نجومنا الذين أجابوا عن سؤال الجزيرة نت، وكانت الإجابات كلها تصب في صالح 3 منتخبات بالترتيب كالتالي: البرازيل والأرجنتين وفرنسا، وإن كانت السامبا حظيت بنصيب الأسد من التوقعات.

وفي ما يلي إجابات 15 نجما في مجال كرة القدم على سؤال: من سيكون بطل مونديال قطر؟

حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن التنظيم المحلي لكأس العالم في قطر "الأرجنتين. وننتظر مشاهدة مواجهة إنجلترا وفرنسا لتحديد هل يمكن أن ينافس أحدهم على اللقب".

الإعلامي بقنوات "بي إن سبورتس" محمد سعدون الكواري "أتوقع تتويج البرازيل أو فرنسا، وإن كنت أتمنى فوز الأرجنتين".

أحمد بن يحيى نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "أتوقع أن يذهب لقب كأس العالم لأميركا الجنوبية؛ فالكأس محصورة بين البرازيل والأرجنتين".

نجوم الكرة المصرية

نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة "أتمني فوز الأرجنتين باللقب، لكن أتوقع تتويج البرازيل".

حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري "اللقب بين 3 منتخبات هي: البرازيل والأرجنتين وفرنسا".

نجم ومدرب المنتخب المصري السابق حمادة صدقي "أرشح بالطبع منتخب فرنسا حامل اللقب إلى جانب البرازيل والأرجنتين بقيمتهما الكبيرة".

نجم الزمالك ومدرب حراس المنتخب المصري السابق أحمد سليمان "لقب المونديال ينحصر بين فرنسا والأرجنتين والبرازيل".

نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق خالد الغندور "البرازيل المرشح الأول للقب تليها الأرجنتين، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة لترشيحاتي".

الحكم الدولي المصري السابق عبد الحميد رضوان "البرازيل الأقوى حتى الآن والأقرب للقب".

نجوم الكرة المغربية

نجم المنتخب المغربي السابق يوسف شيبو "البرازيل ستكون البطل".

نجم المنتخب المغربي السابق عبد العزيز بنيج " البرازيل".

نجم المنتخب المغربي السابق ومدرب فريق قطر يوسف سفري "البرازيل".

النجم المغربي السابق ربيع العفوي "البرازيل البطل لأنه المنتخب الوحيد الذي يفرض أسلوبه على أي مباراة يخوضها".

توقعات أفريقية