شاهد- ملك المغرب يحتفل في شوارع الرباط بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم

خرج الملك محمد السادس ملك المغرب إلى شوارع العاصمة الرباط، وشارك المغاربة احتفالاتهم بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس الذين تأهلوا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ المشاركات العربية بالمونديال.

وسجل أشرف حكيمي ركلة ترجيح بهدوء ليرسل المغرب إلى ربع النهائي بعد الفوز 3-صفر على إسبانيا بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل دون أهداف في وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين.

وعمت الأفراح مدن المغرب مباشرة بعد نهاية اللقاء، وتدفق المغاربة نحو الشوارع والساحات العامة للاحتفال بأفضل أداء لمنتخب عربي في تاريخ المونديال.

واختار ملك المغرب التجول في شوارع الرباط ومشاركة شعبه فرحة التأهل التاريخي، ووثقت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل، الملك محمد السادس وهو يلوّح بعلم المغرب خلال جولته بالسيارة بين شوارع المدينة.

إنه محمد السادس ملك المغرب يشارك شعبه فرحته بفوز الفريق الوطني لكرة القدم♥️🇲🇦 pic.twitter.com/SebmzV4HYb — Dr_chanfar Abdellah (@Dr_chanfar) December 6, 2022

الملك بالتوني ديال المغرب 😁🇲🇦

فرحة ملك وشعب 😍🇲🇦pic.twitter.com/I4jKZBnFcV — 🇲🇦۞ Amal ۞🇲🇦 (@Amal1999777) December 6, 2022

وازدحمت الساحات والميادين الكبرى بالجماهير التي حملت الأعلام الوطنية ورددت أسماء أبرز اللاعبين وفي مقدمتهم الحارس ياسين بونو الذي اختير أفضل لاعب في المباراة.

وامتدت احتفالات المغاربة للعواصم العالمية بتجاوز ما حققه زملاء النجم محمد التيمومي بعد أن كانوا أول العرب والأفارقة الذين بلغوا الدور الثاني في مونديال 1986.