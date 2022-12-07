البرتغال تضرب سويسرا بسداسية وتتأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم

أكمل منتخب البرتغال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في دولة قطر، بفوزه الكاسح على سويسرا بنتيجة 6-1 على ملعب لوسيل، في مباراة شهدت تألق الواعد غونزالو راموس بتسجيله أول هاتريك في المونديال.

وصعد المنتخب البرتغالي بذلك لمواجهة نظيره المغربي في ربع النهائي بعد تأهل "أسود الأطلس" في وقت سابق على حساب إسبانيا بركلات الترجيح.

وفاجأ فرناندو سانتوس مدرب البرتغال المتابعين بإبقاء النجم كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، مفضّلا عليه الشاب غونزالو راموس، الذي كان عند حسن ظن مدربه وسجل 3 أهداف.

بكّر منتخب البرتغال بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 عبر راموس، قبل أن يضيف المخضرم كليبر بيبي الهدف الثاني في الدقيقة 33، ليصبح أكبر لاعب يسجل في مرحلة إقصائية من كأس العالم على مر التاريخ.

واصل البرتغاليون هجومهم الكاسح في الشوط الثاني، وأضاف راموس هدفا ثانيا له وثالثا لـ"برازيل أوروبا" في الدقيقة 51، قبل أن يضيف رافاييل غيريرو الهدف الرابع في الدقيقة 55.

وقلص مانويل أكانجي النتيجة بتسجيل الهدف الوحيد لمنتخب سويسرا في الدقيقة 58، لكن راموس عاد ليضيف خامس أهداف البرتغال موقّعا على أول "هاتريك" في البطولة، قبل أن يختتم البديل رفاييل لياو مهرجان الأهداف في الدقيقة الأخيرة.

وأشرك المدرب سانتوس النجم رونالدو في الدقائق الأخيرة، لكنه فشل في تسجيل أي هدف.

ويلتقي المنتخبان المغربي والبرتغالي يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي على ملعب الثمامة.