هذه رسالة وليد الركراكي للاعبي المغرب بين شوطي مباراة إسبانيا

كشف لاعب خط الوسط المغربي بلال الخنوس عن الرسالة التي وجّهها المدرب وليد الركراكي للاعبين بين شوطي المباراة أمام نظيره الإسباني -اليوم الثلاثاء- والتي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بركلات الترجيح، وتأهل تاريخي إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي بعدما تغلّب على نظيره الإسباني 3- صفر بركلات الترجيح، إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وقال بلال الخنوس عقب المباراة "بين الشوطين قال لنا المدرب إنه يتبقى أمامنا 45 دقيقة لدخول التاريخ، بعدما تحقّق في 1986 بالوصول إلى دور الـ16في المونديال، الآن يمكننا كتابة التاريخ من جديد."

وأضاف اللاعب "قال لنا حاربوا على كل كرة من أجل عائلاتكم، ومن أجل المغرب، ومن أجل المشجعين، واستطعنا تحقيق ذلك، حافظنا على هدوء أعصابنا وحاربنا لآخر لحظة… نحن نتطلع إلى الذهاب لأبعد الحدود".

وتولّى الركراكي قيادة منتخب المغرب في أغسطس/آب الماضي، ونجح في ظرف قياسي في قيادة رفاق المتألق أشرف حكيمي إلى تقديم أداء مبهر في كأس العالم 2022، بدأ بالفوز على بلجيكا وكندا في الدور الأول، واستمرّ بالتفوق على منتخب إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.